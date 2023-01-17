TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

На 54% подешевела за год капуста в Свердловской области

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
Снижение цен на овощи зафиксировано в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года в Свердловской области. Так, цена на килограмм капусты снизилась до 21,21 рубля, овощ подешевел на 54,19%.

Картофель в среднем покупатели в декабре могли приобрести за 27,47 рубля за килограмм (-31,13%), репчатый лук снизился за год в цене до 26,46 рубля (-4,49%), а морковь — до 29,3 рубля (-31,52%).

Также до 167,47 рубля подешевела курица (-2,97%), десяток яиц обходился в среднем в 77,61 рубля (-6,21%), литр подсолнечного масла в торговых точках стоил 126,52 рубля (-0,97%). Немного упали в цене пшено и гречка. Остальные продукты из основной потребительской корзины, по данным Свердловскстата, подорожали.

Самое большое увеличение цены произошло на соль. Цена на килограмм продукта поднялась до 16,84 рубля (+30,62%). Сахар подорожал до 65,42 рубля (+17,82%), пшеничный хлеб — до 84,64 рубля (+12,48%), а говядина — до 510,97 рубля (+21,5%). Также в цене поднялись яблоки, молоко, рыба, вермишель и рис.

Огурцы и водка подорожали в 2023 году в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему дорожают овощи в Свердловской областиПродукты дорожают к новому году в Свердловской областиДо 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Продукты#Подорожание#Статистика#Овощи
Подпишитесь
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:07
В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам
Сегодня, 07:30
Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед
Вчера, 09:21
На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
Вчера, 12:00
Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
13 января 09:38
Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО
Вчера, 14:59