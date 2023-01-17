На 54% подешевела за год капуста в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Картофель в среднем покупатели в декабре могли приобрести за 27,47 рубля за килограмм (-31,13%), репчатый лук снизился за год в цене до 26,46 рубля (-4,49%), а морковь — до 29,3 рубля (-31,52%).
Также до 167,47 рубля подешевела курица (-2,97%), десяток яиц обходился в среднем в 77,61 рубля (-6,21%), литр подсолнечного масла в торговых точках стоил 126,52 рубля (-0,97%). Немного упали в цене пшено и гречка. Остальные продукты из основной потребительской корзины, по данным Свердловскстата, подорожали.
Самое большое увеличение цены произошло на соль. Цена на килограмм продукта поднялась до 16,84 рубля (+30,62%). Сахар подорожал до 65,42 рубля (+17,82%), пшеничный хлеб — до 84,64 рубля (+12,48%), а говядина — до 510,97 рубля (+21,5%). Также в цене поднялись яблоки, молоко, рыба, вермишель и рис.