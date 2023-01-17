На Урале мать погибшего на СВО требует от экс-супруга вернуть «посмертные» выплаты

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Погибшему молодому человеку было 24 года. У него не было семьи. Поэтому выплаты после его гибели в размере 12,4 миллиона рублей были поделены между матерью и отцом. Однако мама Эльдара считает, что отец получил эти средства незаслуженно.
О сыне мать отзывается как о добром, любознательном и воспитанном молодом человеке. Всего в семье пятеро детей. Три сына 11, 16 и 22 лет и 30-летняя дочь, а также сам Эльдар. Дарсиль, бывший супруг женщины, является отцом только троих детей, в том числе Эльдара.
Расстались супруги в 2009 году. По словам женщины, Дарсиль выпивал и начинал драться. Ему казалось, что его жена заигрывает с мужчинами на работе. Дети, по словам женщины, также терпели издевательства от отца. После развода супруги перестали общаться. В 2012 был оформлен официальный развод. Алименты детям мужчина не платил. Они были установлены в 2015 году.
Сам Эльдар окончил школу с золотой медалью, а затем поступит в педагогический институт. Он учился до 2018 года, а потом решил взять перерыв и пойти в армию. Он попал в часть на Дальнем Востоке. После окончания службы Эльдар подписал контракт.
В мае 2022 года молодой человек был ранен в предплечье. Однако мама узнала об этом только от товарищей. Летом во время отпуска Эльдар встретился с родными, а потом отправился обратно. 10 октября матери сообщили, что 2 октября ее сын скончался от потери крови.
Тогда же Гульнаре сообщили, что ей и отцу Эльдара положены выплаты после смерти сына в общей сложности на 12,4 миллиона рублей. Средства были поделены пополам. Мать уверена, что бывший супруг этих денег не достоин. Сначала мужчина согласился и даже отдал банковскую карту Гульнаре, но когда были начислены первые выплаты, карта уже была заблокирована.
Оказалось, что деньги были зачислены на другую карту. Об этом мама погибшего узнала, наведавшись к бывшему супругу домой. Теперь она намерена бороться за то, чтобы выплаты у бывшего мужа были изъяты.