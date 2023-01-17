На Урале мать погибшего на СВО требует от экс-супруга вернуть «посмертные» выплаты

Расстались супруги в 2009 году. По словам женщины, Дарсиль выпивал и начинал драться. Ему казалось, что его жена заигрывает с мужчинами на работе. Дети, по словам женщины, также терпели издевательства от отца. После развода супруги перестали общаться. В 2012 был оформлен официальный развод. Алименты детям мужчина не платил. Они были установлены в 2015 году.