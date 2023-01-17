Новый глава полиции назначен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Официальное назначение Максим Николаевич получил после ревизии. Он был признан одной из наиболее подходящих кандидатур и утвержден, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Он отметил, что после того, как офицер будет представлен коллективу, он полноценно примет свои обязанности.
Напомним, ранее в СУ СК по Свердловской области был назначен новый руководитель. Им стал полковник юстиции Константин Мирошниченко. Ранее он служил в прокуратуре.