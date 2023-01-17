TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Новый глава полиции назначен в Екатеринбурге

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
Новым начальником УМВд по Екатеринбургу стал бывший глава полиции Новоуральска и поселка Уральский Максим Метелица. О назначении офицера стало известно в конце декабря 2022 года.

Официальное назначение Максим Николаевич получил после ревизии. Он был признан одной из наиболее подходящих кандидатур и утвержден, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Он отметил, что после того, как офицер будет представлен коллективу, он полноценно примет свои обязанности.

Напомним, ранее в СУ СК по Свердловской области был назначен новый руководитель. Им стал полковник юстиции Константин Мирошниченко. Ранее он служил в прокуратуре.

Назначен новый замглавы СУ СК по Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Максим Метелица#Полиция#Назначение#Пост
Подпишитесь
Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед
Вчера, 09:21
На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
Вчера, 12:00
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:07
Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных в Свердловской области
Вчера, 10:05
Центр по решению проблем горожан появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО
Вчера, 14:59