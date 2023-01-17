«Облкоммунэнерго» обновило в прошлом году сотни километров сетей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Работы по реконструкции и замене сетей электроснабжения специалисты проводили в рамках программы компании. Мероприятия направлены на улучшение электроснабжения потребителей и создание новых условий для подключения.
Самые масштабные проекты в рамках производственной программы 2022 года реализовали в Богдановиче, Первоуральске и селе Мраморском. В Богдановиче установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию вместо старой, эксплуатируемой с 1960 года, и завели на нее кабельные линии 0,4 и 6 кВ. В Первоуральске построили распределительный пункт, который заменил работавший здесь ранее. В селе Мраморском провели реконструкцию фидера и разделили его на три воздушные линии, общей протяженностью почти 4 километра, — отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин.
Все ремонтные работы обошлись компании в 963 млн рублей. За эти деньги улучшены 232 трансформаторные подстанции, построены 115 комплектных подстанций, заменены три распределительных пункта. Также специалисты отремонтировали 203 км воздушных и 34,7 км кабельных линий.