«Облкоммунэнерго» обновило в прошлом году сотни километров сетей

Все ремонтные работы обошлись компании в 963 млн рублей. За эти деньги улучшены 232 трансформаторные подстанции, построены 115 комплектных подстанций, заменены три распределительных пункта. Также специалисты отремонтировали 203 км воздушных и 34,7 км кабельных линий.