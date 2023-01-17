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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

«Облкоммунэнерго» обновило в прошлом году сотни километров сетей

Сегодня, 07:56
Фото: пресс-служба компании "Облкоммунэнерго"
Компания «Облкоммунэнерго», обслуживающая электросети на севере Свердловской области, за прошлый год обновила и построила более 200 километров линий электропередач.

Работы по реконструкции и замене сетей электроснабжения специалисты проводили в рамках программы компании. Мероприятия направлены на улучшение электроснабжения потребителей и создание новых условий для подключения.

Самые масштабные проекты в рамках производственной программы 2022 года реализовали в Богдановиче, Первоуральске и селе Мраморском. В Богдановиче установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию вместо старой, эксплуатируемой с 1960 года, и завели на нее кабельные линии 0,4 и 6 кВ. В Первоуральске построили распределительный пункт, который заменил работавший здесь ранее. В селе Мраморском провели реконструкцию фидера и разделили его на три воздушные линии, общей протяженностью почти 4 километра, — отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин.

Все ремонтные работы обошлись компании в 963 млн рублей. За эти деньги улучшены 232 трансформаторные подстанции, построены 115 комплектных подстанций, заменены три распределительных пункта. Также специалисты отремонтировали 203 км воздушных и 34,7 км кабельных линий. 

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#Ульяна Савина#Свердловская область#Общество#Электроснабжение#Облкоммунэнерго
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