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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Очередное авто улетело в кювет на улице Джамбула в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:05
Фото: TagilCity.ru
Белая иномарка вылетела с дороги по улице Джамбула вечером 17 января, рассказал редакции TagilCity.ru автомобилист с Вагонки. С начала ноября на этом участке происходит уже минимум третье ДТП, в результате которого автомобиль оказывается в кювете.

Вечером во вторник 17 января автомобиль иностранной марки белого цвета съехал в кювет на улице Джамбула близ дома №8 по направлению из центра города в Дзержинский район Нижнего Тагила. 

Движение по этой части Сухоложского поселка затруднено, сообщает TagilCity.ru очевидец. Судя по кадрам с места аварии, за пострадавшей машиной стоит еще одна белая иномарка. Минивэн Hyundai остановился за хэтчбэком, видимых повреждений на минивэне нет. ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода и перекрестка с улицей Байдукова.

Фото: TagilCity.ru

Авария с переворачиванием авто на Джамбула произошла 10 января, также было ДТП с пострадавшими в начале ноября. Тогда в аварии пострадали люди, от удара о столб их заблокировало в авто. 

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#Александра Логинова#Нижний Тагил#ДТП#Эксклюзив#Авария#Джамбула#Кювет
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