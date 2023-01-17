Очередное авто улетело в кювет на улице Джамбула в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Вечером во вторник 17 января автомобиль иностранной марки белого цвета съехал в кювет на улице Джамбула близ дома №8 по направлению из центра города в Дзержинский район Нижнего Тагила.
Движение по этой части Сухоложского поселка затруднено, сообщает TagilCity.ru очевидец. Судя по кадрам с места аварии, за пострадавшей машиной стоит еще одна белая иномарка. Минивэн Hyundai остановился за хэтчбэком, видимых повреждений на минивэне нет. ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода и перекрестка с улицей Байдукова.
Авария с переворачиванием авто на Джамбула произошла 10 января, также было ДТП с пострадавшими в начале ноября. Тогда в аварии пострадали люди, от удара о столб их заблокировало в авто.