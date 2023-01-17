Очередное авто улетело в кювет на улице Джамбула в Нижнем Тагиле

Движение по этой части Сухоложского поселка затруднено, сообщает TagilCity.ru очевидец. Судя по кадрам с места аварии, за пострадавшей машиной стоит еще одна белая иномарка. Минивэн Hyundai остановился за хэтчбэком, видимых повреждений на минивэне нет. ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода и перекрестка с улицей Байдукова.