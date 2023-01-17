Проезд автобусов запрещен по нескольким улицам Алапаевска

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По данным УГИБДД Свердловской области, ограничения коснулись автобусных маршрутов № 1 и № 6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.
Проезд был запрещен днем 17 января. Действовать ограничение будет до тех пор, пока дорога не будет очищена, чтобы движение транспорта стало безопасным.
Напомним, ранее Южный подъезд к Нижнему Тагилу был перекрыт для очистки дороги. На одном из участков произошло три ДТП за два дня.