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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Проезд автобусов запрещен по нескольким улицам Алапаевска

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI
По нескольким улицам в Алапаевске запрещен проезд автобусов. Причиной стали недостатки содержания дорог, которые обнаружили специалисты.

По данным УГИБДД Свердловской области, ограничения коснулись автобусных маршрутов № 1 и № 6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.

Проезд был запрещен днем 17 января. Действовать ограничение будет до тех пор, пока дорога не будет очищена, чтобы движение транспорта стало безопасным.

Напомним, ранее Южный подъезд к Нижнему Тагилу был перекрыт для очистки дороги. На одном из участков произошло три ДТП за два дня.

Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Алапаевск#Дорога#Снег
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