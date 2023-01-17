Рекорд России по отжиманиям с хлопком установил спортсмен из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
К установлению рекорда Фанис готовился больше месяца. Теперь он стал шестикратным рекордсменом книги рекордов России.
По словам атлета, подготовка была не простой. Необходимо было достаточно высоко подпрыгивать вверх. Важно было, чтобы каждый хлопок был хорошо слышен.
Отметим, что в копилке команды «Стойкие», тренером в которой является Фанис, уже имеется 17 рекордов России. Эксперты рассматривают сейчас еще один рекорд. А к двум свершениям спортсмены только готовятся.