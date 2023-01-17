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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Рекорд России по отжиманиям с хлопком установил спортсмен из Нижнего Тагила

Сегодня, 08:34
Фото: Фанис Хайруллин во "ВКонтакте"
Спортсмен Фанис Хайруллин установил новый рекорд России. Он совершил отжимания с хлопком перед собой. За одну минуту он успел сделать 31 повторение.

К установлению рекорда Фанис готовился больше месяца. Теперь он стал шестикратным рекордсменом книги рекордов России.

По словам атлета, подготовка была не простой. Необходимо было достаточно высоко подпрыгивать вверх. Важно было, чтобы каждый хлопок был хорошо слышен.

Отметим, что в копилке команды «Стойкие», тренером в которой является Фанис, уже имеется 17 рекордов России. Эксперты рассматривают сейчас еще один рекорд. А к двум свершениям спортсмены только готовятся.

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