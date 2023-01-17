Рекорд России по отжиманиям с хлопком установил спортсмен из Нижнего Тагила

По словам атлета, подготовка была не простой. Необходимо было достаточно высоко подпрыгивать вверх. Важно было, чтобы каждый хлопок был хорошо слышен.



Отметим, что в копилке команды «Стойкие», тренером в которой является Фанис, уже имеется 17 рекордов России. Эксперты рассматривают сейчас еще один рекорд. А к двум свершениям спортсмены только готовятся.