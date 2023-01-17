РЭО: Металлические отходы стали самым популярным предметом торгов на бирже ВМР

“В сентябре 2022 года РЭО представил отрасли уникальный цифровой проект — биржу ВМР. Это площадка, где можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, причём со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключены — все участники платформы проходят специальную верификацию, — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. — С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании “Ситиматик”. Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса”.