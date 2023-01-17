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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

РЭО: Металлические отходы стали самым популярным предметом торгов на бирже ВМР

Сегодня, 15:58
Фото: reo.ru
Суммарный объем размещенных предложений по купле-продаже различных металлических отходов, зарегистрированных за время работы электронной торговой площадки РЭО, достиг 24,2 миллиона рублей.

Среди регионов наиболее активны в торговле металлом на бирже ВМР Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области, Московская агломерация и Республика Чувашия. Об этом пишет newsnn.ru.

 

“В сентябре 2022 года РЭО представил отрасли уникальный цифровой проект — биржу ВМР. Это площадка, где можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, причём со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключены — все участники платформы проходят специальную верификацию, — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. — С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании “Ситиматик”. Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса”.

 

Как отмечается, предложения по купле-продаже металла размещали магнитогорский и новочебоксарский филиалы АО “Ситиматик”, ООО “Ситиматик-Волгоград”, АО “Ситиматик - Нижний Новгород”, ООО “Фрегат”, ООО “РТ-Инвест Ресайклинг” и областное ГУП “Экология”. Самым крупным партнером на бирже вторичных материальных ресурсов РЭО стал “РТ-Инвест”.

 

Руководитель проекта “Биржа ВМР” Заур Абдурахимов рассказал, что первая сделка купли-продажи металлических отходов, а именно алюминиевых банок в мешках, уже зарегистрирована на электронной торговой площадке. 

 

“Стоимость лота составила 494 тысячи рублей. Заказчиком выступил новочебоксарский филиал АО “Ситиматик”, а исполнителем ООО “Нижновмет”, — добавил он. 

 

Пройти процедуру регистрации на электронной торговой площадке могут все участники отрасли обращения с отходами: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования. Площадка также позволяет выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.

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