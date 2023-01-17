«Рифей» призывает свердловчан проверить учетные данные

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Свердловчане меняют сведения о количестве потребителей по разным причинам. Наиболее частые изменения вносят из-за появления новых членов семьи, смены места жительства проживающего, его смерти или отправки в армию.
Во всех случаях изменения числа потребителей регоператор просит оповещать оперативно. Это гарантирует верное начисление за услугу по обращению с ТКО.
Информировать исполнителя коммунальной услуги о том, что житель больше не является собственником недвижимости или сменил место жительства — обязанность потребителя. По закону для этого есть 5 рабочих дней с момента произошедших изменений, — поясняет исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Для смены сведений необязательно идти в офис регионального оператора. Все необходимые данные для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через сервис «Интернет-приемная» на сайте АО «РИЦ». Телефон горячей линии по вопросам начислений и внесения изменений по счету — 8-800-250-32-42 (с 8 до 21 часа).