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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

«Рифей» призывает свердловчан проверить учетные данные

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
В прошлом году региональный оператор получил от жителей севера Свердловской области более 27 тысяч обращений по смене учетных данных.

Свердловчане меняют сведения о количестве потребителей по разным причинам. Наиболее частые изменения вносят из-за появления новых членов семьи, смены места жительства проживающего, его смерти или отправки в армию.

Во всех случаях изменения числа потребителей регоператор просит оповещать оперативно. Это гарантирует верное начисление за услугу по обращению с ТКО.

Информировать исполнителя коммунальной услуги о том, что житель больше не является собственником недвижимости или сменил место жительства — обязанность потребителя. По закону для этого есть 5 рабочих дней с момента произошедших изменений, — поясняет исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.   

Для смены сведений необязательно идти в офис регионального оператора. Все необходимые данные для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через сервис «Интернет-приемная» на сайте АО «РИЦ». Телефон горячей линии по вопросам начислений и внесения изменений по счету — 8-800-250-32-42 (с 8 до 21 часа).

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#Ульяна Савина#Свердловская область#Экология#Новости УрФО#ТКО#Рифей
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