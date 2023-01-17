«Рифей» призывает свердловчан проверить учетные данные

Для смены сведений необязательно идти в офис регионального оператора. Все необходимые данные для актуализации сведений по лицевому счету можно передать через сервис «Интернет-приемная» на сайте АО «РИЦ». Телефон горячей линии по вопросам начислений и внесения изменений по счету — 8-800-250-32-42 (с 8 до 21 часа).