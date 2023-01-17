Систему мониторинга атмосферных загрязнений предложили создать в России

Пока Роспотребнадзор не представил аналитику состояния воздуха за 2022 год в городах, где реализуется «Чистый воздух», издание TagilCity.ru приводит свою по Нижнему Тагилу. Из независимых замеров редакции и постов УГМС следует, что тагильчане дышали загрязненным воздухом на протяжении 165 дней из 365. Чаще всего предприятия-загрязнители сбрасывали в атмосферу вредные вещества в августе и сентябре, однако в январе измерительные приборы улавливали рекордные превышения: три раза индикатор сероводорода показывал результаты от 10,2 до 19,8 ПДК.