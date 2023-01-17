Систему мониторинга атмосферных загрязнений предложили создать в России

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Политики обсудили сложившуюся в стране экологическую проблему: в ряде субъектов России люди умирают из-за того, что дышат грязным воздухом. По оценкам Роспотребнадзора, на которые сослались политики, в 2021 году 6685 россиян ушли из жизни из-за качества атмосферного воздуха, более миллиона человек заболели по той же причине. Для устранения неблагоприятного положения дел внесли предложение о создании комплексной системы мониторинга.
Один из депутатов подметил, что в некоторых городах, где реализуется программа «Чистый воздух» (в их число входит Нижний Тагил), газоанализаторы улавливают превышение диоксида азота, токсичного бензопирена, и — чаще всего — бензола. В общей сложности от качества воздуха страдает 42 субъекта России и 79 миллионов человек.
На основании этого (и в результате пропуска надзорных органов запросов по необходимым замерам) предложено создать систему экологического мониторинга, «желательно межведомственную». На законодательном уровне тема уже рассматривается и находится на повестке.
Пока Роспотребнадзор не представил аналитику состояния воздуха за 2022 год в городах, где реализуется «Чистый воздух», издание TagilCity.ru приводит свою по Нижнему Тагилу. Из независимых замеров редакции и постов УГМС следует, что тагильчане дышали загрязненным воздухом на протяжении 165 дней из 365. Чаще всего предприятия-загрязнители сбрасывали в атмосферу вредные вещества в августе и сентябре, однако в январе измерительные приборы улавливали рекордные превышения: три раза индикатор сероводорода показывал результаты от 10,2 до 19,8 ПДК.