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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Случай туберкулеза выявлен в одной из школ Екатеринбурга

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
В одной из школ Екатеринбурга был выявлен случай заболевания туберкулезом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Там отметили, что выделения бактерий во внешнюю среду не произошло.

Зафиксирован случай был в конце декабря 2022 года. Специалистами было проведено эпидрасследование. Учебному заведению в результате выдано предписание о проведении дополнительных мероприятий, в том числе дезинфекция и осмотр контактных детей.

В Роспотребнадзоре добавили, что обработка в школе была проведена два раза — в декабре 2022 года и в январе 2023 года.

Эпидемиологи напомнили, что защититься от туберкулеза можно при помощи вакцинации. На сегодняшний день прививка ставится новорожденным в первые дни, а затем повторная — в 7 лет при наличии отрицательной пробы Манту.

Для взрослых необходимо раз — два в год проходить флюорографию для проверки состояния легких. Для детей от одного года каждый год проводится проба Манту или Диаскинтест. При высоком риске инфицирования частота обследований увеличивается.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Заболевание#Роспотребнадзор
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