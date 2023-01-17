Случай туберкулеза выявлен в одной из школ Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Зафиксирован случай был в конце декабря 2022 года. Специалистами было проведено эпидрасследование. Учебному заведению в результате выдано предписание о проведении дополнительных мероприятий, в том числе дезинфекция и осмотр контактных детей.
В Роспотребнадзоре добавили, что обработка в школе была проведена два раза — в декабре 2022 года и в январе 2023 года.
Эпидемиологи напомнили, что защититься от туберкулеза можно при помощи вакцинации. На сегодняшний день прививка ставится новорожденным в первые дни, а затем повторная — в 7 лет при наличии отрицательной пробы Манту.
Для взрослых необходимо раз — два в год проходить флюорографию для проверки состояния легких. Для детей от одного года каждый год проводится проба Манту или Диаскинтест. При высоком риске инфицирования частота обследований увеличивается.