Сомнолог Лебедева развеяла мифы о сне

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Врач отметила, что не следует опасаться дневного сна. Не нужно отказываться от него при наличии возможности, поскольку это отличный способ восстановить силы, пишет Pravda.Ru.
Важно понимать, что глубокий сон невозможен при минимальных тратах энергии в течение дня. Чем больше человек устанет физически, тем крепче он будет спать. За два часа до отхода ко сну врач советует максимально замедляться и приглушать яркий свет.
Врач-сомнолог предупредила: вредно не только недосыпать, но и пересыпать. Если утром вы полежите в постели больше времени, чем необходимо, то вечером будет намного труднее уснуть. Это связано с тем, что не накопится так называемое давление сна.
Кроме того, Лебедева не рекомендует спать больше 45 минут в дневное время суток. В противном случае начнется расходование нейромедиатора аденозина, без которого не получится быстро заснуть.