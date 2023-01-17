Соседи рассказали о семье выпавшей из окна девочки в Екатеринбуре

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Девочка училась в четвертом классе. Соседи рассказали, что в семье воспитывалось трое детей, погибла младшая, пишет Е1.
Семья обеспеченная, ездят на внедорожнике, мама владеет магазинами, руководит удаленно. Папа в какой-то силовой структуре работает, - рассказал сосед.
В скандалах соседи никогда не были замечены, и неблагополучными не считались. Никаких шумов и ссор из квартиры не было слышно. Соседи предложили им организовать сбор средств после трагедии, но они отказались.