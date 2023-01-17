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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Соседи рассказали о семье выпавшей из окна девочки в Екатеринбуре

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Соседи рассказали о семье девочки, которая выпала из окна утром 16 января в Академическом районе Екатеринбурга.

Девочка училась в четвертом классе. Соседи рассказали, что в семье воспитывалось трое детей, погибла младшая, пишет Е1.

Семья обеспеченная, ездят на внедорожнике, мама владеет магазинами, руководит удаленно. Папа в какой-то силовой структуре работает, - рассказал сосед.

В скандалах соседи никогда не были замечены, и неблагополучными не считались. Никаких шумов и ссор из квартиры не было слышно. Соседи предложили им организовать сбор средств после трагедии, но они отказались.

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