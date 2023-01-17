Сразу с двумя погибшими на спецоперации простятся в Сухом Логу

Первый погибший — 32-летний Сергей Гавлик. Он отправился в зону СВО в октябре 2022 года. Он скончался 12 декабря во время боевых действий в Артемовске ДНР. Второй — Владимир Быков. Он отправлен на спецоперацию в августе 2022 года. Он погиб, спасая раненого сослуживца 14 декабря. Случилось это в ЛНР, сообщили в администрации Сухого Лога.