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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Сразу с двумя погибшими на спецоперации простятся в Сухом Логу

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI
Сразу двоих погибших в зоне специальной операции простятся в Сухом Логу. Церемония пройдет на центральной городской площади, около Дома культуры.

Первый погибший — 32-летний Сергей Гавлик. Он отправился в зону СВО в октябре 2022 года. Он скончался 12 декабря во время боевых действий в Артемовске ДНР. Второй — Владимир Быков. Он отправлен на спецоперацию в августе 2022 года. Он погиб, спасая раненого сослуживца 14 декабря. Случилось это в ЛНР, сообщили в администрации Сухого Лога.

Фото: администрация городского округа Сухой Лог

Прощание состоится 18 января 2023 года в 10:00 во дворце культуры «Кристалл».

Напомним, в поселок Верхнее Дуброво Свердловской области привезут тело погибшего 25-летнего Анатолия Азаренко. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Анатолий окончил среднюю школу. В октябре 2022 года он подписал контракт с частной военной компанией. Погиб он во время боев под Артемовском в ДНР.

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