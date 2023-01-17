Сразу с двумя погибшими на спецоперации простятся в Сухом Логу

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Первый погибший — 32-летний Сергей Гавлик. Он отправился в зону СВО в октябре 2022 года. Он скончался 12 декабря во время боевых действий в Артемовске ДНР. Второй — Владимир Быков. Он отправлен на спецоперацию в августе 2022 года. Он погиб, спасая раненого сослуживца 14 декабря. Случилось это в ЛНР, сообщили в администрации Сухого Лога.
Прощание состоится 18 января 2023 года в 10:00 во дворце культуры «Кристалл».
Напомним, в поселок Верхнее Дуброво Свердловской области привезут тело погибшего 25-летнего Анатолия Азаренко. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Анатолий окончил среднюю школу. В октябре 2022 года он подписал контракт с частной военной компанией. Погиб он во время боев под Артемовском в ДНР.