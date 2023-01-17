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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:07
Фото: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru подготовила подборку необычных скульптур, так называемых изюминок города, расположенных на улицах Нижнего Тагила.

Свобода по-тагильски, или уральская Статуя Свободы

Трехметровое сооружение, очень сильно напоминающее статую с Манхэттена, располагается на улице Краснознаменная, 136а. В Нижнем Тагиле оно появилось в 2015 году.

Тогда скульптор Александр Иванов назвал ее своеобразным «манифестом провинциальных санкций». На короне тагильской статуи художник поместил гнездо аиста, в левой руке — книга (в оригинале — скрижаль), а в правой — факел, как и у оригинала.

Уральская «Статуя Свободы» в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Вшивая горка

Другая неординарная скульптура в Нижнем Тагиле с табличкой «Вшивая горка» расположена на одноименной территории. Композицию создал скульптор из Невьянска Юрий Заикин. В теплое время года можно увидеть трех чешущихся собак на камне. Зимой собаки частично погружены в снег.

По легенде, название места «Вшивая горка» связано с настоящими паразитами, которые приехали в купеческой повозке поношенных армейских шинелей. Другая версия — «золотые вошки» — это вкрапления в породе, которую добывали старатели.

Скульптура «Вшивая горка» на проспекте Ленина в Нижнем ТагилеСкульптура «Вшивая горка» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
Скульптура «Вшивая горка» на проспекте Ленина в Нижнем ТагилеСкульптура «Вшивая горка» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
Скульптура «Вшивая горка» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Скульптура «Тагильский рабочий» в Нижнем Тагиле

Скульптуру «Тагильского рабочего» открыли в 2017 году на углу Комсомольского сквера. Особенной ее можно считать из-за автора. Дело в том, что рабочего создал Шура Шестаков, известный в художественных кругах творец. Его работы есть в Израиле, Китае и Чехии.

Скульптура, расположенная через дорогу от редакции одноименной газеты, символизирует работу городского ежедневного издания, первой номер которого вышел в мае 1906 года. Тогда газета называлась просто «Рабочий» и создавалась по инициативе Нижнетагильской группы РСДРП.

Скульптура «Тагильский рабочий» у редакции одноименной газеты
Фото: TagilCity.ru

«Базарная площадь» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

С другой стороны Комсомольского сквера стоит другая необычная скульптура Нижнего Тагила. Ее можно рассматривать и каждый раз находить что-то новое. 

Когда-то на месте близ современного торгового центра располагалась Базарная площадь. Теперь о прежних торговцах напоминает лишь бронзовая телега, в которой кошка и охотится на цыплят. 

Скульптура на месте бывшей базарной площади в Нижнем ТагилеСкульптура на месте бывшей базарной площади в Нижнем Тагиле
Скульптура на месте бывшей базарной площади в Нижнем ТагилеСкульптура на месте бывшей базарной площади в Нижнем Тагиле
Скульптура на месте бывшей базарной площади в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

«Волк Хоза Лей» в Народном

Скульптуру под таинственным названием «Волк Хоза Лей» скульптор из Нижнего Тагила Александр Иванов создал в 2018 году. Она установлена в парке Народный. Как пояснил свой образ сам творец, он нашел вдохновение в мансийской мифологии.  «Волк Хоза Лей» — создание злого духа Куля.

Животное воет на Луну, которая является фонарем. Однажды Луну уже ломали вандалы, но, к счастью, она была восстановлена. 

Волк, воющий на Луну - в парке Народный Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru
«Для художников это способ заявить о своей причастности к региону»
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Скульптура#Художник
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