Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Трехметровое сооружение, очень сильно напоминающее статую с Манхэттена, располагается на улице Краснознаменная, 136а. В Нижнем Тагиле оно появилось в 2015 году.
Тогда скульптор Александр Иванов назвал ее своеобразным «манифестом провинциальных санкций». На короне тагильской статуи художник поместил гнездо аиста, в левой руке — книга (в оригинале — скрижаль), а в правой — факел, как и у оригинала.
Другая неординарная скульптура в Нижнем Тагиле с табличкой «Вшивая горка» расположена на одноименной территории. Композицию создал скульптор из Невьянска Юрий Заикин. В теплое время года можно увидеть трех чешущихся собак на камне. Зимой собаки частично погружены в снег.
По легенде, название места «Вшивая горка» связано с настоящими паразитами, которые приехали в купеческой повозке поношенных армейских шинелей. Другая версия — «золотые вошки» — это вкрапления в породе, которую добывали старатели.
Скульптуру «Тагильского рабочего» открыли в 2017 году на углу Комсомольского сквера. Особенной ее можно считать из-за автора. Дело в том, что рабочего создал Шура Шестаков, известный в художественных кругах творец. Его работы есть в Израиле, Китае и Чехии.
Скульптура, расположенная через дорогу от редакции одноименной газеты, символизирует работу городского ежедневного издания, первой номер которого вышел в мае 1906 года. Тогда газета называлась просто «Рабочий» и создавалась по инициативе Нижнетагильской группы РСДРП.
С другой стороны Комсомольского сквера стоит другая необычная скульптура Нижнего Тагила. Ее можно рассматривать и каждый раз находить что-то новое.
Когда-то на месте близ современного торгового центра располагалась Базарная площадь. Теперь о прежних торговцах напоминает лишь бронзовая телега, в которой кошка и охотится на цыплят.
Скульптуру под таинственным названием «Волк Хоза Лей» скульптор из Нижнего Тагила Александр Иванов создал в 2018 году. Она установлена в парке Народный. Как пояснил свой образ сам творец, он нашел вдохновение в мансийской мифологии. «Волк Хоза Лей» — создание злого духа Куля.
Животное воет на Луну, которая является фонарем. Однажды Луну уже ломали вандалы, но, к счастью, она была восстановлена.