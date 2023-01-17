Скульптуру «Тагильского рабочего» открыли в 2017 году на углу Комсомольского сквера. Особенной ее можно считать из-за автора. Дело в том, что рабочего создал Шура Шестаков, известный в художественных кругах творец. Его работы есть в Израиле, Китае и Чехии.