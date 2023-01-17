Стела «Достояние Среднего Урала» появилась в пяти свердловских городах

Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Именно благодаря уральцам область всегда достойно справляется с любыми вызовами и продолжает уверенно идти вперед, — сказал Евгений Куйвашев.

В открытом голосовании победу в этом году одержали Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, Ирбитская ярмарка, трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков и К» и «Уралвагонзавод», сообщили в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что на специальном штемпеле изображены Уральские горы и надпись — «Достояние Среднего Урала». Храниться он будет в центральном почтовом отделении Екатеринбурга с индексом 620000 в течение пяти лет.