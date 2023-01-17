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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Стела «Достояние Среднего Урала» появилась в пяти свердловских городах

Сегодня, 12:52
Фото: департамент информационной политики региона
Лауреаты конкурса «Достояние Среднего Урала» были награждены памятными стелами и грамотами из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Церемония награждения прошла 17 января в День образования региона.

Также во время официального мероприятия Евгений Куйвашев поставил оттиск памятного почтового штемпеля «Достояние Среднего Урала» на почтовый конверт. Последний посвящен 85-летию УВЗ.

По словам главы региона Свердловская область является индустриальным, деловым и научным центром России.

Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Именно благодаря уральцам область всегда достойно справляется с любыми вызовами и продолжает уверенно идти вперед, — сказал Евгений Куйвашев.

В открытом голосовании победу в этом году одержали Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, Ирбитская ярмарка, трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков и К» и «Уралвагонзавод», сообщили в департаменте информполитики региона. 

Отмечается, что на специальном штемпеле изображены Уральские горы и надпись — «Достояние Среднего Урала». Храниться он будет в центральном почтовом отделении Екатеринбурга с индексом 620000 в течение пяти лет. 

Фото: департамент информационной политики региона
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Касается каждого#Награждение#Конкурс#Евгений Куйвашев
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