Строители и проектировщики могут найти партнеров и решить проблемы на форуме

На сайте стройзакупки.рф открыта регистрация участников закупок по 44 ФЗ, 223 ФЗ, заказчиков и подрядчиков в сфере строительства и проектирования, для встречи с коллегами и с исполнительными органами власти на всероссийском и международном форуме World Build/State Contract. Традиционно на форуме, который пройдет 2 марта, ожидается 10 тысяч очных и онлайн участников.