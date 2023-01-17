Строители и проектировщики могут найти партнеров и решить проблемы на форуме

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На сайте стройзакупки.рф открыта регистрация участников закупок по 44 ФЗ, 223 ФЗ, заказчиков и подрядчиков в сфере строительства и проектирования, для встречи с коллегами и с исполнительными органами власти на всероссийском и международном форуме World Build/State Contract. Традиционно на форуме, который пройдет 2 марта, ожидается 10 тысяч очных и онлайн участников.
Цель форума — собрать системные проблемы в законодательстве о закупках в сфере строительства и проектирования по 44 ФЗ, 223 ФЗ из разных регионов России и выйти на новые законодательные инициативы. Участники форума смогут решить проблемы в законодательстве, которые затрудняют работу, мешают развивать бизнес.
Представители Министерства финансов РФ, Минстроя РФ выскажут свое мнение о предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.
О проблемах в законодательстве и о ближайших объектах для подрядных работ расскажут заказчики из разных регионов России по 44 ФЗ, ведущие заказчики по 223 ФЗ — «Сибур», «Росатом», «Зарубежнефть», энергетический холдинг «Т. Плюс», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Управление транспортными активами» («Первая портовая компания»). Тендеры иностранных компаний представит «Белоруснефть».
Участники смогут ответить на вопрос, что нужно изменить в нормах, в законодательстве для более успешного осуществления стройконтроля и современного расчета цены контракта?
У гостей форума будет возможность получить рекомендации и советы по участию в закупках от профильных экспертов.
Организаторы форума — СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Форум проходит при поддержке Ассоциаций «Национальное объединение строителей», «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей», федеральной торговой электронной площадки АО «ТЭК-Торг», «Интерфакс» и продукта «Маркер», «Российского аукционного дома», страхового дома «ВСК».
Программа и регистрация на сайте стройзакупки.рф.