Свердловская область попала в ТОП-5 самых путешествующих регионов России

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
География новогодних каникул жителей Свердловской области заметно отличается от показателей прошлого года. Чаще всего россияне, проживающие в западной части страны, летали в Беларусь, а вот уральцы и сибиряки выбирали Казахстан. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений.
ТОП-10 зарубежных направлений, куда выезжали россияне на каникулах, выглядит так:
Серьёзные изменения претерпела и расстановка лидеров среди российских регионов, жители которых чаще всего путешествуют за рубеж в Новый год. В прошлом году Свердловская область находилась на 15 месте, в этом - вошла в ТОП-5. Также в первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.
Наиболее популярными направления в Новый год у свердловчан стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Челябинск.
МТС провели исследование на основе обезличенных данных. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.