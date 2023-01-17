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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Свердловская область попала в ТОП-5 самых путешествующих регионов России

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Самой популярной страной для путешествий среди свердловчан в новогодние праздники стали Казахстан, Турция и ОАЭ. Рейтинг составила компания МТС, проанализировав данные с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования.

География новогодних каникул жителей Свердловской области заметно отличается от показателей прошлого года. Чаще всего россияне, проживающие в западной части страны, летали в Беларусь, а вот уральцы и сибиряки выбирали Казахстан. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений.

ТОП-10 зарубежных направлений, куда выезжали россияне на каникулах, выглядит так:

  • Беларусь — 29%
  • Казахстан — 12%
  • Турция — 10%
  • ОАЭ — 7%
  • Египет — 5%
  • Грузия — 5%
  • Армения — 4%
  • Таиланд — 3%
  • Узбекистан — 2%
  • Азербайджан — 2%

Серьёзные изменения претерпела и расстановка лидеров среди российских регионов, жители которых чаще всего путешествуют за рубеж в Новый год. В прошлом году Свердловская область находилась на 15 месте, в этом - вошла в ТОП-5. Также в первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область. 

Наиболее популярными направления в Новый год у свердловчан стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Челябинск. 

МТС провели исследование на основе обезличенных данных. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.

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#Свердловская область#Общество#Путешествия#МТС#Ульяна Савина
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