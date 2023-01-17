Свердловская область попала в ТОП-5 самых путешествующих регионов России

География новогодних каникул жителей Свердловской области заметно отличается от показателей прошлого года. Чаще всего россияне, проживающие в западной части страны, летали в Беларусь, а вот уральцы и сибиряки выбирали Казахстан. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений.