Троим педофилам в Екатеринбурге вынесен приговор

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Следователи выяснили, что в 2019 году мужчины приходили в гости к одному их своих знакомых в Орджоникидзевском районе. Там они совершали противоправные действия в отношении детей. Делали они это в присутствии матери, либо без нее. Папа мальчиков с ними не проживал.
В результате злоумышленники были пойманы. Суд признал их виновными и назначил наказание от 18 до 19,5 лет в колонии строгого режима, сообщили в СК по Свердловской области. Также мужчины оплатят компенсацию в пользу потерпевших детей. В общей сложности сумма составляет 1,4 миллиона рублей.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что фигуранты уголовного дела пытались скрыться. Однако им это сделать не удалось. Оказалось, что с семьей мальчиков подсудимые были знакомы и периодически выпивали спиртное у них дома. После того, как в полицию поступила информация о противоправных действиях, отец мальчиков был лишен родительских прав. Мама детей умерла от болезни весной 2020 года. Детей поместили в социально-реабилитационный центр.