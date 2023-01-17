Троим педофилам в Екатеринбурге вынесен приговор

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что фигуранты уголовного дела пытались скрыться. Однако им это сделать не удалось. Оказалось, что с семьей мальчиков подсудимые были знакомы и периодически выпивали спиртное у них дома. После того, как в полицию поступила информация о противоправных действиях, отец мальчиков был лишен родительских прав. Мама детей умерла от болезни весной 2020 года. Детей поместили в социально-реабилитационный центр.