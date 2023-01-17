Украинские спецслужбы провоцируют детей совершать взрывы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По данным пресс-службы Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района Нижнего Тагила, диверсанты звонят детям и начинают играючи побуждать малышей к опасным действиям. При этом злоумышленники не раскрывают свои настоящие роли, а представляются сотрудниками экстренных служб.
Специалисты советуют родственникам ограничить доступ сторонних звонков на мобильные телефоны детей, выставив соответствующие настройки на устройстве, а также провести беседу о правилах безопасности эксплуатации газового оборудования. Кроме того, напоминают в администрации, следует сообщить школьникам и дошкольникам, что на вызовы с неизвестных номеров желательно не отвечать.