Украинские спецслужбы провоцируют детей совершать взрывы в Нижнем Тагиле

Специалисты советуют родственникам ограничить доступ сторонних звонков на мобильные телефоны детей, выставив соответствующие настройки на устройстве, а также провести беседу о правилах безопасности эксплуатации газового оборудования. Кроме того, напоминают в администрации, следует сообщить школьникам и дошкольникам, что на вызовы с неизвестных номеров желательно не отвечать.