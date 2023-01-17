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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Украинские спецслужбы провоцируют детей совершать взрывы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:08
Фото: TagilCity.ru
Родителей Нижнего Тагила предупредили о том, что представители украинских спецслужб начали звонить детям и в игровой форме просить их включить газовые конфорки, что может спровоцировать взрыв бытового газа.

По данным пресс-службы Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района Нижнего Тагила, диверсанты звонят детям и начинают играючи побуждать малышей к опасным действиям. При этом злоумышленники не раскрывают свои настоящие роли, а представляются сотрудниками экстренных служб.

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Специалисты советуют родственникам ограничить доступ сторонних звонков на мобильные телефоны детей, выставив соответствующие настройки на устройстве, а также провести беседу о правилах безопасности эксплуатации газового оборудования. Кроме того, напоминают в администрации, следует сообщить школьникам и дошкольникам, что на вызовы с неизвестных номеров желательно не отвечать.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Взрыв#Спецслужбы#Мобильный телефон#Бытовой газ
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