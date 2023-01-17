Уведомление о военной службе получили студенты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 05:00
Также в вузе показывают видео с военными, где отличникам предлагается пройти службу в качестве ученых. Об этом рассказали сами студенты.
В уведомлении говорится, что в составе Росгвардии появилась научно-учебная рота. Туда могут попасть лучшие студенты для прохождения военной службы по призыву. В тексте отмечается, что одним из направлений является информатика и вычислительная техника. Кроме того, после службы в научной роте можно поступить в Национальную гвардию РФ по контракту и получить звание офицера, пишет Е1.
В пресс-службе УрФУ подтвердили, что студенты получили такое уведомление. Однако проходить службу не обязательно, так как это только рекомендация вуза о том, куда можно пойти после завершения обучения.