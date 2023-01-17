Уведомление о военной службе получили студенты в Екатеринбурге

В уведомлении говорится, что в составе Росгвардии появилась научно-учебная рота. Туда могут попасть лучшие студенты для прохождения военной службы по призыву. В тексте отмечается, что одним из направлений является информатика и вычислительная техника. Кроме того, после службы в научной роте можно поступить в Национальную гвардию РФ по контракту и получить звание офицера, пишет Е1.

В пресс-службе УрФУ подтвердили, что студенты получили такое уведомление. Однако проходить службу не обязательно, так как это только рекомендация вуза о том, куда можно пойти после завершения обучения.