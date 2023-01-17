TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам

Сегодня, 07:30
Фото: TagilCity.ru
В детских садах и школах Ленинского района Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для военнослужащих на передовой и детей, прибывших в пункт временного размещения в городскую гостиницу Нижнетагильского института испытания металлов на Старателе 13 января.

Руководство дошкольного учреждения в центре Нижнего Тагила обращается к родителям с просьбой предоставить 12-и детям, приехавшим в город из Херсона, одежду и обувь определенных размеров.

В Нижний Тагил вновь прибудут беженцы из ЛНР и ДНР
Узнать подробнее
Пожалуйста, прочитайте информацию о помощи детям, прибывшим в ПВР из Донбасса. Детям нужна одежда и обувь. Сбор вещей до 21.01.23. Размеры смотрите в таблице, — сообщил редакции TagilCity.ru читатель.
Возраст, пол Размер обуви Размер одежды и рост
Девочка, 14 лет 37 размер Рост 158-164
Девочка, 6 лет 31-32 размер Рост 122-128
Мальчик, 8 лет 35 размер Рост 134-140
Мальчик, 9 лет 37 размер Рост 140
Девочка, 11 лет 36, 37 размер Рост 146-152
Девочка, 12 лет 35, 36 размер Рост 152-158
Мальчик, 2 года 24 размер Рост 110-116
Девочка, 14 лет 37 размер Рост 158, размер 42-44
Девочка, 3 года 25 размер Рост 110-116
Девочка, 15 лет 38 размер Рост 158-164
Мальчик, 8 лет 34 размер Рост 134-140
Мальчик, 8 лет 33-34 размер Рост 134-140

Размеры одежды и обуви для 5 мальчиков и 7 девочек, приехавших в Нижний Тагил из Херсонской области.

Гуманитарную помощь также собирают в детском саду Ленинского района Нижнего Тагила. В коридоре группы стоит «коробка добра», куда любой желающий может положить лекарства, средства личной гигиены или продукты для военных (участников СВО). Организаторы акции — волонтерское движение «VМЕСТЕ МЫ — СИЛА» и Свято-Троицкий кафедральный собор.

Тагильчанам предлагают помочь военнослужащим:

  • Лекарственными средствами: антибиотиками, противовирусными препаратами, спреями для лечения горла, каплями в нос, обезболивающими в ампулах (кеторолом, анальгином и другими), шприцами, бинтами, заживляющими мазями, обеззараживающими спреями, жгутами, маркерами и средствами от простуды и диареи.
  • Одеждой: вязаными и простыми носками, термобельем и кальсонами, зимними спальными мешками, сапогами (с пенкой, съемным носком и температурным режимом минимум -20 градусов) 42-46 размеров, шапками (темного оттенка, с двойным флисом), дождевиками и стельками.
  • Средствами гигиены: влажными салфетками, мылом, кремом после бритья.
  • Продуктами: чаем, кофе, шоколадом, конфетами, сухим печеньем и сгущенкой в пакетах.
  • Прочим: пальчиковыми или мизинчиковыми батарейками, походными буржуйками, сухим горючим.
  • Письмами и детскими рисунками для поднятия боевого духа.
В детском саду в центре Нижнего Тагила проходит акция «Посылка солдату»
Фото: TagilCity.ru

Напомним, что 13 января в Нижний Тагил прибыли 35 беженцев, среди которых — 12 детей. Всех временно поселили в ПВР на Старателе. Перед переселенцами стоит первоочередная задача по оформлению необходимых в России документов и льгот, позже — по поиску работы. Также переехавшим предоставят жилищные сертификаты, благодаря которым люди смогут приобрести дом или квартиру на территории Свердловской области.

Глава города встретился с прибывшими в Нижний Тагил беженцами из Херсона и Украины
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощьТагильчанки отправили 28 коробок гуманитарной помощи в воинскую часть ЕкатеринбургаИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Операция на Украине#Эксклюзив#Спецоперация#Гуманитарная помощь#Беженцы#Украинские беженцы#Волонтеры#Акция
Подпишитесь
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:07
Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед
Вчера, 09:21
На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
Вчера, 12:00
Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
13 января 09:38
Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО
Вчера, 14:59