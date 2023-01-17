В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам

Напомним, что 13 января в Нижний Тагил прибыли 35 беженцев, среди которых — 12 детей. Всех временно поселили в ПВР на Старателе. Перед переселенцами стоит первоочередная задача по оформлению необходимых в России документов и льгот, позже — по поиску работы. Также переехавшим предоставят жилищные сертификаты, благодаря которым люди смогут приобрести дом или квартиру на территории Свердловской области.