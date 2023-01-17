В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Руководство дошкольного учреждения в центре Нижнего Тагила обращается к родителям с просьбой предоставить 12-и детям, приехавшим в город из Херсона, одежду и обувь определенных размеров.
Пожалуйста, прочитайте информацию о помощи детям, прибывшим в ПВР из Донбасса. Детям нужна одежда и обувь. Сбор вещей до 21.01.23. Размеры смотрите в таблице, — сообщил редакции TagilCity.ru читатель.
|Возраст, пол
|Размер обуви
|Размер одежды и рост
|Девочка, 14 лет
|37 размер
|Рост 158-164
|Девочка, 6 лет
|31-32 размер
|Рост 122-128
|Мальчик, 8 лет
|35 размер
|Рост 134-140
|Мальчик, 9 лет
|37 размер
|Рост 140
|Девочка, 11 лет
|36, 37 размер
|Рост 146-152
|Девочка, 12 лет
|35, 36 размер
|Рост 152-158
|Мальчик, 2 года
|24 размер
|Рост 110-116
|Девочка, 14 лет
|37 размер
|Рост 158, размер 42-44
|Девочка, 3 года
|25 размер
|Рост 110-116
|Девочка, 15 лет
|38 размер
|Рост 158-164
|Мальчик, 8 лет
|34 размер
|Рост 134-140
|Мальчик, 8 лет
|33-34 размер
|Рост 134-140
Размеры одежды и обуви для 5 мальчиков и 7 девочек, приехавших в Нижний Тагил из Херсонской области.
Гуманитарную помощь также собирают в детском саду Ленинского района Нижнего Тагила. В коридоре группы стоит «коробка добра», куда любой желающий может положить лекарства, средства личной гигиены или продукты для военных (участников СВО). Организаторы акции — волонтерское движение «VМЕСТЕ МЫ — СИЛА» и Свято-Троицкий кафедральный собор.
Тагильчанам предлагают помочь военнослужащим:
Напомним, что 13 января в Нижний Тагил прибыли 35 беженцев, среди которых — 12 детей. Всех временно поселили в ПВР на Старателе. Перед переселенцами стоит первоочередная задача по оформлению необходимых в России документов и льгот, позже — по поиску работы. Также переехавшим предоставят жилищные сертификаты, благодаря которым люди смогут приобрести дом или квартиру на территории Свердловской области.