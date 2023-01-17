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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Вандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:14
Фото: TagilCity.ru
Фигуру цветка, расположенную в ледовом городке, сломали вандалы. Поврежденную ледяную скульптуру обнаружили очевидцы вечером 16 января на Театральной площади у Драмтеатра в Нижнем Тагиле.

Одной из двух скульптур фантастического цвета, установленной для горожан в Нижнем Тагиле, отбили верхушку. Фигура практически месяц стояла вблизи центральной елки, но на сегодняшний день от нее осталось одно основание.

Изломали скульптуру в ледовом городке. Вторая живая пока, — сообщила редакции TagilCity.ru читательница.
Фото: TagilCity.ru

Ранее вандалы испортили новогодние украшения в беседке, расположенной вблизи Дома культуры имени И. В. Окунева в Нижнем Тагиле. Злоумышленники оторвали гирлянду, разбили и раскидали лампочки. Представители ДК были расстроены, ведь архитектурное сооружение перестало подсвечиваться, следовательно тагильчане его не увидят.

Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Вандалы#Ледовый городок#Ледовая скульптура#Эксклюзив
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