Вандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Одной из двух скульптур фантастического цвета, установленной для горожан в Нижнем Тагиле, отбили верхушку. Фигура практически месяц стояла вблизи центральной елки, но на сегодняшний день от нее осталось одно основание.
Изломали скульптуру в ледовом городке. Вторая живая пока, — сообщила редакции TagilCity.ru читательница.
Ранее вандалы испортили новогодние украшения в беседке, расположенной вблизи Дома культуры имени И. В. Окунева в Нижнем Тагиле. Злоумышленники оторвали гирлянду, разбили и раскидали лампочки. Представители ДК были расстроены, ведь архитектурное сооружение перестало подсвечиваться, следовательно тагильчане его не увидят.