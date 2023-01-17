Определен подрядчик для проведения работ по капремонту школы №32 в Нижнем Тагиле. Контракт заключат с местной фирмой ЗАО «Стройкомплекс». С фирмой заключат контракт на 214,3 миллиона рублей. Сдать объект они обязуются не позже 15 декабря 2023 года.