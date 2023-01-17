Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Определен подрядчик для проведения работ по капремонту школы №32 в Нижнем Тагиле. Контракт заключат с местной фирмой ЗАО «Стройкомплекс». С фирмой заключат контракт на 214,3 миллиона рублей. Сдать объект они обязуются не позже 15 декабря 2023 года.
Фигуру цветка в Ледовом городке сломали вандалы. Поврежденную ледяную скульптуру обнаружили очевидцы. Фигура почти месяц простояла около центральной елки, а сейчас от нее осталось одно основание.
В Нижнем Тагиле откроется Муниципальный центр управления городом. Главной задачей ведомства станет увеличение показателей эффективности работы муниципалитета. Также Центр будет реагировать на обращения граждан.
В детских садах и школах Ленинского района Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для военнослужащих и детей, прибывших в пункт временного размещения. 12 детям требуется одежда и обувь определенных размеров.
Редакция TagilCity.ru подготовила подборку необычных скульптур, находящихся на территории Нижнего Тагила. Среди них «уральская Статуя Свободы», «Вшивая горка», «Тагильский рабочий», «Базарная площадь» и «Волк Хоза Лей».