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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Вандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле, а горожанам помогут решить проблемы

Сегодня, 15:46
Фото: TagilCity.ru
Вандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле, а горожанам помогут решить проблемы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 января.

Определен подрядчик для проведения работ по капремонту школы №32 в Нижнем Тагиле. Контракт заключат с местной фирмой ЗАО «Стройкомплекс». С фирмой заключат контракт на 214,3 миллиона рублей. Сдать объект они обязуются не позже 15 декабря 2023 года.

Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма
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Фигуру цветка в Ледовом городке сломали вандалы. Поврежденную ледяную скульптуру обнаружили очевидцы. Фигура почти месяц простояла около центральной елки, а сейчас от нее осталось одно основание.

Вандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле откроется Муниципальный центр управления городом. Главной задачей ведомства станет увеличение показателей эффективности работы муниципалитета. Также Центр будет реагировать на обращения граждан.

Центр по решению проблем горожан появится в Нижнем Тагиле
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В детских садах и школах Ленинского района Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь для военнослужащих и детей, прибывших в пункт временного размещения. 12 детям требуется одежда и обувь определенных размеров.

В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам
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Редакция TagilCity.ru подготовила подборку необычных скульптур, находящихся на территории Нижнего Тагила. Среди них «уральская Статуя Свободы», «Вшивая горка», «Тагильский рабочий», «Базарная площадь» и «Волк Хоза Лей».

Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
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Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
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