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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

За 216 миллионов продан Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Покупателем Нижнетагильского котельно-радиаторного завода стал Андрей Коробицин.

Бизнесмен был единственным участником на аукционе. Была еще одна претендентка, но ее заявку отклонили из-за неверной заявки, сообщает «Правда УрФО».

В 2020 году Коробицин также с банкротных торгов выкупил половину комплекса ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (недвижимость и производственное оборудование) за 67 млн рублей.

Так как имущественный аукцион по имуществу завода в Нижнем Тагиле был повторным, активы продавали со скидкой в размере в 10%. Дисконт составил порядка 24,1 млн рублей.

Ранее у обанкротившегося котельно-радиаторного завода было найдено имущество на 100 миллионов рублей. Оценивалось свыше 2,9 тысячи единиц движимого имущества. Все активы были куплены с 1967 по 2011 годы.

У обанкротившегося котельно-радиаторного завода в Тагиле найдено имущество на 100 млн
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#Происшествия#Новости УрФО#Аукцион#Покупка#Бизнесмен#Елена Озерова
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