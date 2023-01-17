За 216 миллионов продан Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Бизнесмен был единственным участником на аукционе. Была еще одна претендентка, но ее заявку отклонили из-за неверной заявки, сообщает «Правда УрФО».
В 2020 году Коробицин также с банкротных торгов выкупил половину комплекса ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (недвижимость и производственное оборудование) за 67 млн рублей.
Так как имущественный аукцион по имуществу завода в Нижнем Тагиле был повторным, активы продавали со скидкой в размере в 10%. Дисконт составил порядка 24,1 млн рублей.
Ранее у обанкротившегося котельно-радиаторного завода было найдено имущество на 100 миллионов рублей. Оценивалось свыше 2,9 тысячи единиц движимого имущества. Все активы были куплены с 1967 по 2011 годы.