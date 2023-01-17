Жители Североуральска простятся с погибшим на СВО бойцом

Напомним, что ранее ушел из жизни другой участник СВО, 26-летний Данил Сергеев из Нижнего Тагила (в последние годы проживал в Екатеринбурге). В блиндаж, где находился солдат, попала вражеская мина. В родном городе у мужчины остались близкие родственники. Обзавестись женой и детьми он не успел. Знакомые с Данилом запомнили его добродушным и незамкнутым человеком.