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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Жители Североуральска простятся с погибшим на СВО бойцом

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Во время выполнения боевых задач на южных рубежах (на территории проведения СВО ВС РФ) окончил жизненный путь житель Североуральского ГО, военнослужащий Удовица Юрий Андреевич.

Панихида и похороны военного состоятся  18 января в 11:00 по уральскому времени в ДК «Горняк» поселка Калья. Администрация Североуральского ГО выразила соболезнования родственникам и членам семьи погибшего.

В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего Тагила
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Напомним, что ранее ушел из жизни другой участник СВО, 26-летний Данил Сергеев из Нижнего Тагила (в последние годы проживал в Екатеринбурге). В блиндаж, где находился солдат, попала вражеская мина. В родном городе у мужчины остались близкие родственники. Обзавестись женой и детьми он не успел. Знакомые с Данилом запомнили его добродушным и незамкнутым человеком.

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