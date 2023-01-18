12-летняя школьница с игрушечной акулой пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Добровольцы из поискового отряда «Прорыв» описали приметы потерявшейся девочки. Со слов представителей поисково-спасательного отряда, девочка имеет худое тело, рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров. Известно, что на момент выхода из дома и до своего исчезновения юная екатеринбурженка была одета в шапку розового цвета, темно-синюю куртку, темные сапоги и брюки в серых тонах.
Всех, кто знает какую-либо информацию о судьбе Вероники Лихачевой, просят звонить и делиться данными с правоохранителями по номеру 112 - полиция также ведет поиски пропавшей девочки.