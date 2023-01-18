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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

12-летняя школьница с игрушечной акулой пропала в Екатеринбурге

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
12-летняя Вероника Лихачева ушла на занятия во вторую смену в школе Академического района Екатеринбурга, однако обратно к родителям не вернулась. В руках малышки была плюшевая акула, по которой ее можно узнать.

Добровольцы из поискового отряда «Прорыв» описали приметы потерявшейся девочки. Со слов представителей поисково-спасательного отряда, девочка имеет худое тело, рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров. Известно, что на момент выхода из дома и до своего исчезновения юная екатеринбурженка была одета в шапку розового цвета, темно-синюю куртку, темные сапоги и брюки в серых тонах.

Фото: СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область
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Всех, кто знает какую-либо информацию о судьбе Вероники Лихачевой, просят звонить и делиться данными с правоохранителями по номеру 112 - полиция также ведет поиски пропавшей девочки.

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