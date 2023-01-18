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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

27-летний десантник из Ревды погиб на спецоперации

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
На СВО погиб 27-летний житель Ревды Максим Качерин. Он был десантником.

Мужчина скончался 5 января, пишет «Ревда-инфо» со ссылкой на администрацию. Максим родом из Ревды. Здесь он окончил школу №2, был участником отряда «Поиск». После призыва в армию отправился в воздушно-десантные войска.

Окончив службу, он подписал контракт с Министерством обороны России. Ранее он участвовал в операции в Сирии.

Похоронят Максима 20 января, в 11:30 в храме Архистратига Михаила начнется гражданская панихида, а в 12:00 — отпевание.

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