27-летний десантник из Ревды погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Мужчина скончался 5 января, пишет «Ревда-инфо» со ссылкой на администрацию. Максим родом из Ревды. Здесь он окончил школу №2, был участником отряда «Поиск». После призыва в армию отправился в воздушно-десантные войска.
Окончив службу, он подписал контракт с Министерством обороны России. Ранее он участвовал в операции в Сирии.
Похоронят Максима 20 января, в 11:30 в храме Архистратига Михаила начнется гражданская панихида, а в 12:00 — отпевание.