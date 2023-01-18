86 закладчиков смерти пойманы в Нижнем Тагиле в 2022 году

Кроме того, по словам представителя тагильской полиции, прекращена деятельность двух колл-центров, через которые осуществлялась реализация наркотиков. Также в суд поступили 7 уголовных дел по сбыту в составе организованных групп. Одна из них была сформирована выходцами из республики Узбекистан, доложил Салабаев.