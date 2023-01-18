86 закладчиков смерти пойманы в Нижнем Тагиле в 2022 году

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Нижнем Тагиле работу с наркосбытчиками ведут сотрудники соответствующего подразделения — отдела по контролю за наркооборотом. В 2022 году они задержали 86 сбытчиков наркотических средств.
По итогам 2022 года можно сказать, что подразделение окрепло и набирает обороты, — отметил Олег Салабаев на заседании комиссии в Гордуме 18 января.
Кроме того, по словам представителя тагильской полиции, прекращена деятельность двух колл-центров, через которые осуществлялась реализация наркотиков. Также в суд поступили 7 уголовных дел по сбыту в составе организованных групп. Одна из них была сформирована выходцами из республики Узбекистан, доложил Салабаев.
Жители Нижнего Тагила могут сообщать о любой информации, связанной с распространением наркотиков, будь то надпись на домах со ссылками на сайт или иные данные. Каждый такой запрос по закону отрабатывается сотрудниками дежурной части.