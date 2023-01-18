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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

До конца голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле остается 2 недели

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Подходит к концу срок сбора голосов за объекты благоустройства от жителей Нижнего Тагила. Людям предложено выбрать общественное пространство, которое будет облагорожено в 2024 году, до 31 января 2023.

Всего на конкурс выдвинуто 12 общественных территорий, среди которых: улица Строителей, 11, парк Горького, набережная реки Межевая Утка в Висимо-Уткинске и другие. Отдать свой голос за одну из территорий можно на официальном веб-портале администрации Нижнего Тагила во вкладке «Комфортная городская среда». В соответствующем разделе тагильчане найдут голосование, в рамках которого смогут выразить свою гражданскую позицию, сообщает Управление городским хозяйством.

Обсуждение объектов благоустройства на 2024 год стартовало в Нижнем Тагиле
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Ранее жители Нижнего Тагила выбирали список городских участков, которые вошли в шорт-лист федерального проекта в муниципалитете. В срок с 17 октября до 8 ноября тагильчане направляли свои пожелания, обоснования и проекты в ответственное ведомство.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Благоустройство#Благоустройство города#Голосование#Конкурс
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