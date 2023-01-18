До конца голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле остается 2 недели

Всего на конкурс выдвинуто 12 общественных территорий, среди которых: улица Строителей, 11, парк Горького, набережная реки Межевая Утка в Висимо-Уткинске и другие. Отдать свой голос за одну из территорий можно на официальном веб-портале администрации Нижнего Тагила во вкладке «Комфортная городская среда». В соответствующем разделе тагильчане найдут голосование, в рамках которого смогут выразить свою гражданскую позицию, сообщает Управление городским хозяйством.