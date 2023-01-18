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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Экс-замглавы свердловского СК Михаилу Бусылко суд отменил приговор за взятку

Сегодня, 03:26
Фото: 1MI

Бывшему замглавы свердловского СК отменен приговор за взятку

Обвинительный приговор за взятку бывшему заместителю главы СК Свердловской области Михаилу Бусылко, бывшему заместителю прокурора Дмитрию Чуличко и адвокату Владиславу Вострецову был отменен. Теперь дело отправится на новое рассмотрение в Ленинский суд Екатеринбурга.

Такое решение принял челябинский кассационный суд. По мнению суда, при вынесении приговора были существенно нарушены нормы уголовного закона.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан с поличным в Екатеринбурге во время получения взятки в размере 300 тысяч рублей из 1,8 миллиона. Это случилось 30 ноября 2019 года.

Деньги были предложены владельцем предприятия, расположенного в Сысерти. Причиной для этого послужило то, что следователи сначала затягивали с рассмотрением дела, а затем закрыли его. Однако предприниматель хотел, чтобы дело было рассмотрено снова. Поэтому он решил дать взятку Бусылко, чтобы решить вопрос с его помощью.

Посредником при передаче средств выступил Владислав Вострецов. Деньги бизнесмен передавал частями. Вострецов получил 200 тысяч рублей в качестве гонорара. Потом уже был задержан и Дмитрий Чуличков.

В результате суд приговорил всех троих к срокам от 8 до 9,5 лет.
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Михаил Бусылко#Суд#Приговор#Обвинительный приговор
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