Экс-замглавы свердловского СК Михаилу Бусылко суд отменил приговор за взятку

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Такое решение принял челябинский кассационный суд. По мнению суда, при вынесении приговора были существенно нарушены нормы уголовного закона.
Напомним, Михаил Бусылко был задержан с поличным в Екатеринбурге во время получения взятки в размере 300 тысяч рублей из 1,8 миллиона. Это случилось 30 ноября 2019 года.
Деньги были предложены владельцем предприятия, расположенного в Сысерти. Причиной для этого послужило то, что следователи сначала затягивали с рассмотрением дела, а затем закрыли его. Однако предприниматель хотел, чтобы дело было рассмотрено снова. Поэтому он решил дать взятку Бусылко, чтобы решить вопрос с его помощью.
Посредником при передаче средств выступил Владислав Вострецов. Деньги бизнесмен передавал частями. Вострецов получил 200 тысяч рублей в качестве гонорара. Потом уже был задержан и Дмитрий Чуличков.