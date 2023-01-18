Экс-замглавы свердловского СК Михаилу Бусылко суд отменил приговор за взятку

Деньги были предложены владельцем предприятия, расположенного в Сысерти. Причиной для этого послужило то, что следователи сначала затягивали с рассмотрением дела, а затем закрыли его. Однако предприниматель хотел, чтобы дело было рассмотрено снова. Поэтому он решил дать взятку Бусылко, чтобы решить вопрос с его помощью.