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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Фердинанд считает, что Эдегору по силам стать лучшим игроком года в АПЛ

Сегодня, 10:51
Фото: pxhere.com
Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о текущем уровне игры полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора.

По заявлениям телевизионного комментатора, 24-летний хавбек способен привести лондонцев к английскому чемпионству. Ведь он является настоящим лидером в составе «канониров» и может составить конкуренцию партнеру по сборной, форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, в гонке за звание «лучшего футболиста АПЛ». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающегося на британскую прессу.

 

Добавим, что Эдегор совершил полноценный переход в «Арсенал» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 сыгранных встречи, восемь забитых мячей и пять ассистов.

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