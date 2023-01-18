Фердинанд считает, что Эдегору по силам стать лучшим игроком года в АПЛ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По заявлениям телевизионного комментатора, 24-летний хавбек способен привести лондонцев к английскому чемпионству. Ведь он является настоящим лидером в составе «канониров» и может составить конкуренцию партнеру по сборной, форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, в гонке за звание «лучшего футболиста АПЛ». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающегося на британскую прессу.
Добавим, что Эдегор совершил полноценный переход в «Арсенал» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 сыгранных встречи, восемь забитых мячей и пять ассистов.