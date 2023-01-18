Интерактивная карта купелей появилась в Свердловской области

В Нижнем Тагиле купель располагается на главном городском пруду. Ранее сообщалось, что место готово к встрече гостей. Там предусмотрена подсветка, обогрев, раздевалки. Также там создано все необходимое, для обеспечения безопасности купающихся. На месте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры.