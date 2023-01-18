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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Интерактивная карта купелей появилась в Свердловской области

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
В Свердловской области создана карта, на которой можно узнать адреса всех оборудованных купелей региона.

Карта понадобится тем, кто планируется окунуться в купель на праздник Крещение. В интерактивной карте указаны те места, которые одобрены спасателями и надзорными ведомствами, а также освящены священниками.

В Нижнем Тагиле купель располагается на главном городском пруду. Ранее сообщалось, что место готово к встрече гостей. Там предусмотрена подсветка, обогрев, раздевалки. Также там создано все необходимое, для обеспечения безопасности купающихся. На месте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры.

Всего в регионе оборудовано более 80 купелей. Ознакомиться с картой можно здесь.

Купель для крещенских купаний готова в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Купели#Крещение#Карта
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