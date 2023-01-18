Из-за сообщений о минировании под Екатеринбургом массово эвакуировали школы

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
ЧП произошли в Среднеуральске и Верхней Пышме в утреннее время 18 января. Детей попросили одеться и выйти на улице, оставив личные вещи в учебных аудиториях, пишет Е1.
После этого всех учеников отправили по домам. По словам мамы одного из детей, о результате проверки пока ничего не сообщили. Также им сказали, что уже можно приезжать за рюкзаками.
Другая мама ребенка считает, что это не были учения, так как о таковых предупреждают заранее. Некоторые родители добавили, что сегодня ученики старших классов писали пробные экзамены.
Информацию о сообщении о минировании подтвердили в пресс-службе администрации Среднеуральска. В школе все чисто, сообщение оказалось ложным. Остальные сообщения проверяются.