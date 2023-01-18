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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Из-за сообщений о минировании под Екатеринбургом массово эвакуировали школы

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
Школьников двух учреждений под Екатеринбургом эвакуировали. Это произошло из-за сообщений о минированиях.

ЧП произошли в Среднеуральске и Верхней Пышме в утреннее время 18 января. Детей попросили одеться и выйти на улице, оставив личные вещи в учебных аудиториях, пишет Е1.

После этого всех учеников отправили по домам. По словам мамы одного из детей, о результате проверки пока ничего не сообщили. Также им сказали, что уже можно приезжать за рюкзаками.

Другая мама ребенка считает, что это не были учения, так как о таковых предупреждают заранее. Некоторые родители добавили, что сегодня ученики старших классов писали пробные экзамены.

Информацию о сообщении о минировании подтвердили в пресс-службе администрации Среднеуральска. В школе все чисто, сообщение оказалось ложным. Остальные сообщения проверяются.

Массовое минирование школ происходит в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Минирование#Эвакуация#Новости УрФО#Елена Озерова
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