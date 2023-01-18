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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Камчатка на 21 и 22 февраля станет центром дальневосточного туризма

Сегодня, 11:09
В Камчатском крае двадцать первого и двадцать второго февраля состоится всероссийский туристический форум «Дальний Восток – зима открытий». Мероприятие будет проводиться уже в третий раз.

Как пишет издание newsnn.ru, форум объединит участников туристической отрасли, известных специалистов, представителей региональных и федеральных органов власти, которые обсудят актуальные профильные вопросы, в том числе вопросы развития туризма, индустрии гостеприимства, роста экспортного потенциала в регионах Дальнего Востока. Также в рамках форума участники обсудят развитие туризма в Арктической зоне России, межрегионального сотрудничества Арктики и Дальневосточного федерального округа, а также разработку совместных инициатив.

Форум проводится по инициативе властей Камчатского края при поддержке Минвостокразвития Российской Федерации, Фонда Росконгресс. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI. Мероприятие проведут в ходе зимнего фестиваля “Берингия”, на котором также пройдут спортивные и культурные события, в том числе гонка на собачьих упряжках.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с большим количеством направлений и экскурсий, которые связаны с зимним туризмом. Для них запланированы хели-ски, катание на собачьих упряжках и снегоходах, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. О новинках сезона расскажут туристические операторы Камчатского края на специальной сессии деловой программы форума «Дальний Восток – зима открытий».

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