Камчатка на 21 и 22 февраля станет центром дальневосточного туризма

Гости мероприятия смогут ознакомиться с большим количеством направлений и экскурсий, которые связаны с зимним туризмом. Для них запланированы хели-ски, катание на собачьих упряжках и снегоходах, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. О новинках сезона расскажут туристические операторы Камчатского края на специальной сессии деловой программы форума «Дальний Восток – зима открытий».