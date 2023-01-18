Кипяток затопил несколько улиц Пионерского района Екатеринбурга. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Известно, что на месте работает аварийная бригада, ремонт труб планируется закончить до 20:00. По словам очевидца, залита вся Боровая улица: от Сулимова до Вилонова.
Крупная коммунальная авария произошла в Пионерском районе Екатеринбурга. Вода разлилась прямо на дорогу. Из-за пара люди не видели свои машины. Потоп случился на перекрёстке улиц Боровая и Сулимова.
Вода протекла уже на квартал ниже, до улицы Вилонова, пишет «Инцидент Екатеринбург». Некоторые жители затопленных улиц рассказали, что ошпарили ноги.
По словам других очевидцев, по Вилонова всё затоплено от улицы Данилы Зверева до больницы. Также, по их словам, троллейбусы ездят прямо по пару, сообщает 66.ру.
В Водоканале рассказали, что произошла коммунальная авария, коллапс произошёл на сетях горячего водоснабжения. Работа уже ведется. В ЕТК приложат все усилия для оперативного ее устранения. На теплоснабжении ситуация не скажется.