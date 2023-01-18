Легализовать ЧВК «Вагнер» предложили в Госдуме

Он отметил, что благодаря ЧВК был взят под контроль Соледар во время СВО. Он также напомнил, что в 2017 году уже вносился в Госдуму законопроект о частных военных компаниях. По его словам, требуется легализация для того, чтобы был закон, определяющий взаимоотношения этих компаний с государством.