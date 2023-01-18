Легализовать ЧВК «Вагнер» предложили в Госдуме

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Он отметил, что благодаря ЧВК был взят под контроль Соледар во время СВО. Он также напомнил, что в 2017 году уже вносился в Госдуму законопроект о частных военных компаниях. По его словам, требуется легализация для того, чтобы был закон, определяющий взаимоотношения этих компаний с государством.
Миронов напомнил, что законопроект уже готов.
Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что различий между тем, кто и как ведет бои, делать не стоит. По его словам, военные, мобилизованные и участники «Вагнера» защищают страну.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» нет конфликта. Это случилось после того, как глава компании Евгений Пригожин заявил, что у них пытаются украсть победу. 11 января стало известно, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль Соледар.