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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Легализовать ЧВК «Вагнер» предложили в Госдуме

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Легализовать ЧВК «Вагнер» предложил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он назвал компанию «героическим воинским формированием».

Он отметил, что благодаря ЧВК был взят под контроль Соледар во время СВО. Он также напомнил, что в 2017 году уже вносился в Госдуму законопроект о частных военных компаниях. По его словам, требуется легализация для того, чтобы был закон, определяющий взаимоотношения этих компаний с государством.

Миронов напомнил, что законопроект уже готов.

 

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что различий между тем, кто и как ведет бои, делать не стоит. По его словам, военные, мобилизованные и участники «Вагнера» защищают страну.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» нет конфликта. Это случилось после того, как глава компании Евгений Пригожин заявил, что у них пытаются украсть победу. 11 января стало известно, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль Соледар.

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#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#ЧВК#Спецоперация#СВО#Госдума
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