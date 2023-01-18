Лобовое ДТП произошло на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

По словам свидетелей событий, на место приехал автомобиль скорой помощи и пожарные. Автолюбители из-за образовавшегося затора выбирают альтернативные пути проезда.



Очевидцы отмечают, что у обоих машин отсутствует передняя часть. Их расплющило в ходе ДТП.