Лобовое ДТП произошло на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Авария произошла 18 января в 17:30 на улице Индустриальной, напротив «Газпрома». Произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетелей событий, на место приехал автомобиль скорой помощи и пожарные. Автолюбители из-за образовавшегося затора выбирают альтернативные пути проезда.
Очевидцы отмечают, что у обоих машин отсутствует передняя часть. Их расплющило в ходе ДТП.