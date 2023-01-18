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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Лобовое ДТП произошло на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:21
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле из-за аварии, произошедшей вечером, наблюдается пробка по направлению на Тагилстрой.

Авария произошла 18 января в 17:30 на улице Индустриальной, напротив «Газпрома». Произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

По словам свидетелей событий, на место приехал автомобиль скорой помощи и пожарные. Автолюбители из-за образовавшегося затора выбирают альтернативные пути проезда.

Очевидцы отмечают, что у обоих машин отсутствует передняя часть. Их расплющило в ходе ДТП.

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#Елена Озерова#ДТП#Происшествия#Нижний Тагил#Авария#Столкновение#Пробка
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