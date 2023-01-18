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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Накаты, сугробы и кучи: как убирают снег на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:25
Фото: TagilCity.ru
Снегоуборочная техника вышла на улицы Тагилстроя

На очистку снега вышли дорожные рабочие на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

На Тагилстрое 17 января 2023 года на очистку снега вышли сотрудники дорожной службы. Журналист TagilCity.ru побывал на месте и выяснил, как велась уборка района.

При въезде на Тагилстрой уже с улицы Индустриальной в районе управления НТМК, на проезжей части наблюдался накат. Часть дороги оставалась не очищенной, так как вдоль стояли припаркованные сотрудниками предприятия автомобили. Из-за этого техника не могла полностью убрать весь снег.

Дорога расчищена до асфальтаДорога расчищена до асфальта
Дорога расчищена до асфальтаДорога расчищена до асфальта
Дорога расчищена до асфальтаДорога расчищена до асфальта
Дорога расчищена до асфальта
Фото: TagilCity.ru

Вдоль дороги по улице Технической оставались валы снега. Однако рядом работала техника. Уже у конца участка дороги находился грейдер, занимавшийся уборкой, и КАМАЗ, ожидавший погрузки.

По краям дороги пока еще не убранный снег, но неподалеку работает техникаПо краям дороги пока еще не убранный снег, но неподалеку работает техника
Техника продолжает работуТехника продолжает работу
По краям дороги пока еще не убранный снег, но неподалеку работает техника
Фото: TagilCity.ru

Следующей на очереди была улица Гвардейская в районе школы № 56. Здесь дорога была очищена. В районе улицы Попова встречался снежный накат. По краям дороги наваленного снега не было.

На улице Металлургов, в самом центре Тагилстроя, тоже работала техника. Сама дорога уже была очищена, но по краям еще оставался снег. На остановке «Трамвайное кольцо» по обеим сторонам, в местах для остановки автобусов, дорожники срезали верхний слой снега.

Жительница района Наталья рассказала TagilCity.ru, что в местах остановок автобусов было скользко, что создавало препятствия для входа в транспорт.

Страшно заходить в автобус, на остановках аж склон ото льда. На тротуарах местами отсутствует посыпка, очень скользко бывает, особенно когда мороз и снег не выпал, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Наталья.

Однако после очистки накатов уже не наблюдается. Также по всему району велась обработка противогололедными материалами.

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Накаты на остановках срезаются, чтобы людям было удобнее входить в транспортНакаты на остановках срезаются, чтобы людям было удобнее входить в транспорт
Никаких скоплений снега по краям дороги не наблюдаетсяНикаких скоплений снега по краям дороги не наблюдается
Никаких скоплений снега по краям дороги не наблюдаетсяНикаких скоплений снега по краям дороги не наблюдается
Накаты на остановках срезаются, чтобы людям было удобнее входить в транспортНакаты на остановках срезаются, чтобы людям было удобнее входить в транспорт
После отработки одного участка дороги, техника переходит на другойПосле отработки одного участка дороги, техника переходит на другой
В некоторых местах техника пока не успела поработатьВ некоторых местах техника пока не успела поработать
Расчистку дорожные рабочие проводят по нескольким улицам сразу
Фото: TagilCity.ru

Следующая на очереди — улица Балакинская. Здесь по краям дороги лежал пока еще не убранный после очистки дороги снег. Такая же ситуация на улице Землячки. При этом само покрытие расчищено до асфальта.

На Балакинской по краям дороги остался снег после очистки дорог
Фото: TagilCity.ru

По словам Эдуарда Белко, заместителя директора МУП «Тагилдорстрой», которое занимается уборкой на Тагилстрое, техника на улицах Нижнего Тагила работает круглосуточно. За сутки вывозится около 500 тонн снега.

К сожалению, не можем в один момент убрать все, везде и сразу, но все сигналы отрабатываем. На остановках и у пешеходных переходов делаем посыпку противогололедной смесью, - сообщил TagilCity.ru Эдуард Белко.

Он отметил, что при наличии заявок и пожеланий по очистке района можно обратиться в ЕДДС, районную администрацию и напрямую в подрядную организацию.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Снег#Уборка#Дороги
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