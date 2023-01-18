На улице Металлургов, в самом центре Тагилстроя, тоже работала техника. Сама дорога уже была очищена, но по краям еще оставался снег. На остановке «Трамвайное кольцо» по обеим сторонам, в местах для остановки автобусов, дорожники срезали верхний слой снега.