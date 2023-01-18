Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
При въезде на Тагилстрой уже с улицы Индустриальной в районе управления НТМК, на проезжей части наблюдался накат. Часть дороги оставалась не очищенной, так как вдоль стояли припаркованные сотрудниками предприятия автомобили. Из-за этого техника не могла полностью убрать весь снег.
Вдоль дороги по улице Технической оставались валы снега. Однако рядом работала техника. Уже у конца участка дороги находился грейдер, занимавшийся уборкой, и КАМАЗ, ожидавший погрузки.
Следующей на очереди была улица Гвардейская в районе школы № 56. Здесь дорога была очищена. В районе улицы Попова встречался снежный накат. По краям дороги наваленного снега не было.
На улице Металлургов, в самом центре Тагилстроя, тоже работала техника. Сама дорога уже была очищена, но по краям еще оставался снег. На остановке «Трамвайное кольцо» по обеим сторонам, в местах для остановки автобусов, дорожники срезали верхний слой снега.
Жительница района Наталья рассказала TagilCity.ru, что в местах остановок автобусов было скользко, что создавало препятствия для входа в транспорт.
Страшно заходить в автобус, на остановках аж склон ото льда. На тротуарах местами отсутствует посыпка, очень скользко бывает, особенно когда мороз и снег не выпал, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Наталья.
Однако после очистки накатов уже не наблюдается. Также по всему району велась обработка противогололедными материалами.
Следующая на очереди — улица Балакинская. Здесь по краям дороги лежал пока еще не убранный после очистки дороги снег. Такая же ситуация на улице Землячки. При этом само покрытие расчищено до асфальта.
По словам Эдуарда Белко, заместителя директора МУП «Тагилдорстрой», которое занимается уборкой на Тагилстрое, техника на улицах Нижнего Тагила работает круглосуточно. За сутки вывозится около 500 тонн снега.
К сожалению, не можем в один момент убрать все, везде и сразу, но все сигналы отрабатываем. На остановках и у пешеходных переходов делаем посыпку противогололедной смесью, - сообщил TagilCity.ru Эдуард Белко.
Он отметил, что при наличии заявок и пожеланий по очистке района можно обратиться в ЕДДС, районную администрацию и напрямую в подрядную организацию.