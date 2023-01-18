Новый глава полиции назначен в Верхней Пышме

Сергей Запецкий родом из Красноуральска. Он появился на свет в 1986 году. В 2003 году он окончил школу милиции в Нижнем Тагиле, а в 2010 — юридический институт МВД. В полицию он пришел работать оперативником, а в 2020 году занял должность руководителя ОВД Красноуральска.