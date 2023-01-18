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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Новый глава полиции назначен в Верхней Пышме

Сегодня, 03:49
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Сергей Запецкий
Руководителем полиции Верхней Пышмы стал подполковник Сергей Запецкий. Приказ о его назначении уже подписан, а также офицер представлен личному составу. Ранее он руководил ОВД в Красноуральске.

Новое удостоверение 36-летнему Запецкому вручил лично глава полиции Свердловской области генерал Александр Мешков, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сергей Запецкий родом из Красноуральска. Он появился на свет в 1986 году. В 2003 году он окончил школу милиции в Нижнем Тагиле, а в 2010 — юридический институт МВД. В полицию он пришел работать оперативником, а в 2020 году занял должность руководителя ОВД Красноуральска.

С участием нового руководителя раскрыты десятки резонансных дел, отмечает Горелых. По его словам, это ответственный и целеустремленный человек, для которого на первом месте безопасность граждан.

Также Горелых отмечает, что коллектив Верхней Пышмы считается одним из передовых в гарнизоне. В 2022 году он занял шестое место.

Назначен новый замглавы СУ СК по Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Верхняя Пышма#Полиция#Назначение#Пост
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