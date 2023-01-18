Новый глава полиции назначен в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Новое удостоверение 36-летнему Запецкому вручил лично глава полиции Свердловской области генерал Александр Мешков, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Сергей Запецкий родом из Красноуральска. Он появился на свет в 1986 году. В 2003 году он окончил школу милиции в Нижнем Тагиле, а в 2010 — юридический институт МВД. В полицию он пришел работать оперативником, а в 2020 году занял должность руководителя ОВД Красноуральска.
С участием нового руководителя раскрыты десятки резонансных дел, отмечает Горелых. По его словам, это ответственный и целеустремленный человек, для которого на первом месте безопасность граждан.
Также Горелых отмечает, что коллектив Верхней Пышмы считается одним из передовых в гарнизоне. В 2022 году он занял шестое место.