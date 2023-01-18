Пассажирка пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Вечером 18 января мужчина 1996 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer на улице Индустриальной ехал в сторону улицы Балакинская со стороны улицы Циолковского. При движении по трамвайным путям попутного направления водитель не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Ford Focus, за рулем которого был водитель 1985 года рождения.
В результате данного ДТП пострадала пассажирка Ford Focus 1986 года рождения. Доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «перелом ребер». Водитель Mitsubishi Lancer в течение 2022 года к административной ответственности привлекался 14 раз, в основном за нарушения скоростного режима, — сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
Авария произошла около 17 часов. Оба водителя на месте прошли процедуру медосвидетельствования и оказались трезвы. По сообщению читателей TagilCity.ru, пострадавшую иномарку пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.