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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Пассажирка пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:57
Фото: TagilCity.ru
Водитель с 14 нарушениями ПДД за год спровоцировал ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле. Из-за столкновения двух иномарок пострадала пассажирка, у которой предварительно диагностированы переломы ребер.

Вечером 18 января мужчина 1996 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer на улице Индустриальной ехал в сторону улицы Балакинская со стороны улицы Циолковского. При движении по трамвайным путям попутного направления водитель не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Ford Focus, за рулем которого был водитель 1985 года рождения.

Фото: TagilCity.ru
В результате данного ДТП пострадала пассажирка Ford Focus 1986 года рождения. Доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «перелом ребер». Водитель Mitsubishi Lancer в течение 2022 года к административной ответственности привлекался 14 раз, в основном за нарушения скоростного режима, — сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Авария произошла около 17 часов. Оба водителя на месте прошли процедуру медосвидетельствования и оказались трезвы. По сообщению читателей TagilCity.ru, пострадавшую иномарку пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.

Лобовое ДТП произошло на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#ДТП#Эксклюзив#Пострадавший#Перелом#Индустриальная#Балакинская#Циолковского
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