Пассажирка пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Вечером 18 января мужчина 1996 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer на улице Индустриальной ехал в сторону улицы Балакинская со стороны улицы Циолковского. При движении по трамвайным путям попутного направления водитель не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Ford Focus, за рулем которого был водитель 1985 года рождения.