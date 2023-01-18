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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Пост контроля полиции за 2 миллиона рублей появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для поставки одного поста контроля полиции. В модульном здании из сэндвич панелей предусмотрены автономный санузел, сплит-система с круглогодичным режимом работы и многое другое. Начальная цена закупки — 2 012 000 рублей.

МУП «Тагилдорстрой» выступил в лице организатора закупки. От подрядчика (преимущественно российского) планируют получить конструкцию из черных металлов по минимальной цене.

По описанию, предоставленному в документации закупки, пост контроля полиции должен состоять из двух модулей, изготовленных из пятислойных сэндвич панелей и скрепленных металлическим обвязочным профилем. Конструкцию планируют эксплуатировать круглогодично, поэтому участники закупки должны обеспечить теплоизоляцию с увеличенным слоем теплоизоляционного материала в полах. Среди прочих частей павильона — одна алюминиевая дверь белого цвета, две двери из профиля ПВХ и окно с поворотно-откидной частью.

Схемы и приблизительная 3d-модель пункта контроля полиции в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Внутри помещений организуют санузел с автономной системой работы, установят унитаз с бачком, раковину со смесителем, повесят зеркало, держатель для бумаги, диспенсер для мыла и коричневые рольставни. Температуру и качество воздуха отрегулируют система вентиляции с принудительной вытяжкой и круглогодичная сплит-система. Освещать пункт контроля полиции в Нижнем Тагиле будут 6 потолочных светильников внутри, еще 2 — снаружи.

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Лот размещен 13 января 2023 года. Заявки от подрядчиков принимают до 23 числа того же месяца.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экономика#Закупки#Полиция#Полицейские#Деньги#Эксклюзив
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