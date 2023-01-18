Пост контроля полиции за 2 миллиона рублей появится в Нижнем Тагиле

По описанию, предоставленному в документации закупки, пост контроля полиции должен состоять из двух модулей, изготовленных из пятислойных сэндвич панелей и скрепленных металлическим обвязочным профилем. Конструкцию планируют эксплуатировать круглогодично, поэтому участники закупки должны обеспечить теплоизоляцию с увеличенным слоем теплоизоляционного материала в полах. Среди прочих частей павильона — одна алюминиевая дверь белого цвета, две двери из профиля ПВХ и окно с поворотно-откидной частью.