Пост контроля полиции за 2 миллиона рублей появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
МУП «Тагилдорстрой» выступил в лице организатора закупки. От подрядчика (преимущественно российского) планируют получить конструкцию из черных металлов по минимальной цене.
По описанию, предоставленному в документации закупки, пост контроля полиции должен состоять из двух модулей, изготовленных из пятислойных сэндвич панелей и скрепленных металлическим обвязочным профилем. Конструкцию планируют эксплуатировать круглогодично, поэтому участники закупки должны обеспечить теплоизоляцию с увеличенным слоем теплоизоляционного материала в полах. Среди прочих частей павильона — одна алюминиевая дверь белого цвета, две двери из профиля ПВХ и окно с поворотно-откидной частью.
Внутри помещений организуют санузел с автономной системой работы, установят унитаз с бачком, раковину со смесителем, повесят зеркало, держатель для бумаги, диспенсер для мыла и коричневые рольставни. Температуру и качество воздуха отрегулируют система вентиляции с принудительной вытяжкой и круглогодичная сплит-система. Освещать пункт контроля полиции в Нижнем Тагиле будут 6 потолочных светильников внутри, еще 2 — снаружи.
Лот размещен 13 января 2023 года. Заявки от подрядчиков принимают до 23 числа того же месяца.