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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Потепление до -4 ожидается в Крещение в Свердловской области

Сегодня, 04:41
Фото: TagilCity.ru
В день Крещения Господня в Свердловской области ожидается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до -4 градусов. В ночное время температура может достигать -10…-16 градусов.

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, не ожидается и больших осадков. Возможен небольшой снег в северной части Свердловской области. При этом морозный циклон ушел в Казахстан.

В Нижнем Тагиле 19 января прогнозируется температура на уровне -6…-9 градусов. Скорость ветра в дневное время не превысит шести метров в секунду. Осадков в виде снега не ожидается, но погода будет пасмурной. Только после обеда ожидается солнце.

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле
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