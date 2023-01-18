Потепление до -4 ожидается в Крещение в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, не ожидается и больших осадков. Возможен небольшой снег в северной части Свердловской области. При этом морозный циклон ушел в Казахстан.
В Нижнем Тагиле 19 января прогнозируется температура на уровне -6…-9 градусов. Скорость ветра в дневное время не превысит шести метров в секунду. Осадков в виде снега не ожидается, но погода будет пасмурной. Только после обеда ожидается солнце.