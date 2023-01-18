При падении вертолета около детского сада в Киевской области погибло руководство МВД

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
ЧП случилось в Броварах Киевской области. По словам советника полиции Киевской области Ирины Прянишниковой, часть людей эвакуировали с места происшествия. Сперва сообщалось о том, что имеется около пяти пострадавших и погибшие, сообщала Газета ру.
Позднее стали известны имена. Погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Всего погибло 18 человек, в их числе трое детей и пилоты. Еще 29 человек, в числе которых 15 детей, пострадали.
Известно, что после падения вертолета был слышен взрыв, а также произошел пожар.