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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

При падении вертолета около детского сада в Киевской области погибло руководство МВД

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
В Киевской области упал вертолет. При его падении погибло руководство местного МВД.

ЧП случилось в Броварах Киевской области. По словам советника полиции Киевской области Ирины Прянишниковой, часть людей эвакуировали с места происшествия. Сперва сообщалось о том, что имеется около пяти пострадавших и погибшие, сообщала Газета ру.

Позднее стали известны имена. Погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Всего погибло 18 человек, в их числе трое детей и пилоты. Еще 29 человек, в числе которых 15 детей, пострадали.

Известно, что после падения вертолета был слышен взрыв, а также произошел пожар.

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#Елена Озерова#Происшествия#Вертолет#Крушение#Погибшие
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