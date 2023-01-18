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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Признаки перелома носа перечислил рентгенолог

Сегодня, 17:04
Фото: pxhere.com
Если произошла травма носа у пациентов обычно начинается кровотечение и возникает отек, который мешает дышать. Об этом сообщил врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов.

По информации NEWS.ru, для снижения остроты боли, эксперт советует прикладывать в травмированному месту холод и сразу направляться в больницу.

По словам врача, главными симптомами перелома носа считаются его деформация, кровотечение, острая боль. При этом возникает отечность, которая затрудняет дыхание. Немного облегчит боль прикладывание холодных предметов: льда, охлаждающего пакета, мяса или овощей из морозильника.

Рентгенолога отметил, что важно показаться хирургу или травматологу. Врачи назначат дополнительные исследования ‑ рентген или КТ. На основе анализов будет назначена консультация лор-врача и лечение.

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