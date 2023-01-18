Признаки перелома носа перечислил рентгенолог

По словам врача, главными симптомами перелома носа считаются его деформация, кровотечение, острая боль. При этом возникает отечность, которая затрудняет дыхание. Немного облегчит боль прикладывание холодных предметов: льда, охлаждающего пакета, мяса или овощей из морозильника.