Признаки перелома носа перечислил рентгенолог

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
По информации NEWS.ru, для снижения остроты боли, эксперт советует прикладывать в травмированному месту холод и сразу направляться в больницу.
По словам врача, главными симптомами перелома носа считаются его деформация, кровотечение, острая боль. При этом возникает отечность, которая затрудняет дыхание. Немного облегчит боль прикладывание холодных предметов: льда, охлаждающего пакета, мяса или овощей из морозильника.
Рентгенолога отметил, что важно показаться хирургу или травматологу. Врачи назначат дополнительные исследования ‑ рентген или КТ. На основе анализов будет назначена консультация лор-врача и лечение.