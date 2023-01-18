Пропавшая 12-летняя девочка из Екатеринбурга найдена

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Девочка не вернулась домой в вечернее время, тогда родители и забили тревогу. В школе ее тоже не оказалось. Позднее прохожие заметили ребенка на улице Чкалова, сообщает Е1. После этого отец нашел дочь возле школы.
С собой у пропавшей девочки Вероники был рюкзак акула из IKEA. Родители на утро выяснили, что ни у кого из одноклассников ребенок не ночевал. Также они сообщали, что из дома Вероника ушла без телефона.
Напомним, ранее в Полевском пропал 9-летний ребенок. Он убежал, когда мама отвлеклась буквально на минуту. В результате он пошел за случайной прохожей, которая обратила на него внимание и позвонила волонтерам. Вмести они дождались приезда матери ребенка.