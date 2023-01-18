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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Пропавшая 12-летняя девочка из Екатеринбурга найдена

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Ребенок ушел из дома на занятия в школу и не вернулся 17 января. Ее нашли спустя сутки.

Девочка не вернулась домой в вечернее время, тогда родители и забили тревогу. В школе ее тоже не оказалось. Позднее прохожие заметили ребенка на улице Чкалова, сообщает Е1. После этого отец нашел дочь возле школы.

С собой у пропавшей девочки Вероники был рюкзак акула из IKEA. Родители на утро выяснили, что ни у кого из одноклассников ребенок не ночевал. Также они сообщали, что из дома Вероника ушла без телефона.

Напомним, ранее в Полевском пропал 9-летний ребенок. Он убежал, когда мама отвлеклась буквально на минуту. В результате он пошел за случайной прохожей, которая обратила на него внимание и позвонила волонтерам. Вмести они дождались приезда матери ребенка.

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