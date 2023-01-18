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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

РЭО обозначил наиболее активные регионы в сфере государственно-частного партнерства

Сегодня, 16:52
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» опубликовала перечень субъектов РФ, которые наиболее активно реализуют стратегию государственно-частного партнерства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает newsnn.ru, в числе лидеров РЭО указал Тюменскую, Сахалинскую, Псковскую, Архангельскую, Магаданскую области, республику Чувашию, Мордовию, Дагестан и Алтай, а также ХМАО-Югру.

 

Названные компанией ключевые регионы стали рекордсменами по заключению концессионных соглашений для возведения и запуска производственных мощностей инфраструктуры отрасли обращения с ТКО. Концессии в современных реалиях служат для достижения регионами показателей нацпроекта «Экология», в числе которых 100%-я сортировка отходов и уменьшение объема захоронения ТКО в два раза. Оперативное возведение таких объектов в субъектах РФ – залог того, что вся масса накопленных в них отходов, пригодных для переработки, будет своевременно переработана.

 

Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО», назвал концессионные соглашения главным инструментом инвестирования в развитие отрасли обращения с отходами. Он отметил, что к настоящему времени на запуск необходимого количества объектов инфраструктуры требуется порядка 550 миллиардов рублей. Выполнить эту задачу помогут частные инвестиции. РЭО планирует включиться в финансирование в рамках запланированных концессий – предоставляя концессионерам займы на продолжительный период на выгодных условиях. Сегодня уже находятся в процессе разработки концессионные соглашения на ближайшие два года. Финансирование по ним будет составлять примерно 200 миллиардов рублей, которые вложат в развитие отрасли. Доля поддержки будет доходить до 95% от суммарного объема инвестиций. 

 

Кроме субъектов РФ, оказавшихся в топе рейтинга, большую работу по подписанию  новых договоренностей и выполнению уже вступивших в силу ведут Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Забайкалье, Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Приморье.

 

Для получения финансовой поддержки от РЭО по условиям концессионных соглашений вынесенные на рассмотрение инициативы должны соответствовать нескольким критериям. Так, объекты обращения с отходами должны быть внесены в территориальные и федеральные схемы обращения с ТКО, а также в паспорт регионального проекта и региональную программу. Кроме того, им необходимо иметь всю необходимую проектно-сметную документации и успешно пройти ряд государственных экспертиз.

 

Инициативы по концессиям воплощаются в рамках формирования экономики замкнутого цикла в стране.

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