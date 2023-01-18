Родившая 17 щенков американская булли из Екатеринбурга стала рекордсменкой России

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Предыдущий рекорд, со слов главы питомника Нины Ерохиной, принадлежал другому животному из Свердловской области: булли из Серова ощенилась 14-ю малышами. Феномен зафиксировали в 2021 году.
Роды у собаки принимали в ветклинике «Хатико» в Екатеринбурге. Появлением щенков на свет занимались присутствующие ветеринары в полном объеме. Новорожденные собачки и их мама оказались здоровы. На сегодняшний день удалось найти новых хозяев практически каждому щенку, сообщила заводчица изданию «КП-Екатеринбург».
Напомним, что до родов 10 декабря 2022 года узнать количество щенков питомник из Екатеринбурга не мог: калькулятор показывал один результат, рентген — другой.