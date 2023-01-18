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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Родившая 17 щенков американская булли из Екатеринбурга стала рекордсменкой России

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
Собака породы американский булли из Екатеринбурга, неожиданно для заводчиков ставшая мамой для 17 щенков, попала в Книгу рекордов России с титулом «Самая плодовитая собака породы Американский булли в России».

Предыдущий рекорд, со слов главы питомника Нины Ерохиной, принадлежал другому животному из Свердловской области: булли из Серова ощенилась 14-ю малышами. Феномен зафиксировали в 2021 году.

Роды у собаки принимали в ветклинике «Хатико» в Екатеринбурге. Появлением щенков на свет занимались присутствующие ветеринары в полном объеме. Новорожденные собачки и их мама оказались здоровы. На сегодняшний день удалось найти новых хозяев практически каждому щенку, сообщила заводчица изданию «КП-Екатеринбург».

Американская булли родила сразу 17 щенков в питомнике Екатеринбурга и пошла на рекорд
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Напомним, что до родов 10 декабря 2022 года узнать количество щенков питомник из Екатеринбурга не мог: калькулятор показывал один результат, рентген — другой.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Собака#Щенок#Ветеринар#Питомник#Животные
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