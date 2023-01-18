Родившая 17 щенков американская булли из Екатеринбурга стала рекордсменкой России

Роды у собаки принимали в ветклинике «Хатико» в Екатеринбурге. Появлением щенков на свет занимались присутствующие ветеринары в полном объеме. Новорожденные собачки и их мама оказались здоровы. На сегодняшний день удалось найти новых хозяев практически каждому щенку, сообщила заводчица изданию «КП-Екатеринбург».