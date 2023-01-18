Самый большой в мире вертолет приземлился под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
О событии рассказал начальник аэродрома Александр Новоселов. Также он опубликовал фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт.
Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов добавил, что фюзеляж воздушного транспорта отправят на ремонт. Также он пошутил, что внутри поместится два небольших самолета.
Ранее, 21 декабря, вертолет приземлился близ УВЗ в Нижнем Тагиле. Это произошло перед предполагаемым визитом Владимира Путина.