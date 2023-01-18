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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Самый большой в мире вертолет приземлился под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:05
Фото: страница Александра Новоселова во "ВКонтакте"
На аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился вертолет Ми-26Т. Это самый большой в мире вертолет.

О событии рассказал начальник аэродрома Александр Новоселов. Также он опубликовал фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт.

Фото: страница Александра Новоселова во "ВКонтакте"

Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов добавил, что фюзеляж воздушного транспорта отправят на ремонт. Также он пошутил, что внутри поместится два небольших самолета.

Ранее, 21 декабря, вертолет приземлился близ УВЗ в Нижнем Тагиле. Это произошло перед предполагаемым визитом Владимира Путина.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Вертолет#Вертолетная площадка#Аэродром
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