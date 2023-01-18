Сын священника из Свердловской области спас раненого сослуживца и погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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На южных рубежах Иван служил механиком и управлял танком вблизи Кременной. Во время одного из боев мужчина вынес из перестрелки раненого военнослужащего. В процессе эвакуации был ранен сам, из-за чего 3 недели провел в госпитале. Об этом изданию Е1 рассказала сестра Ивана Яна.
Погибший был сыном священнослужителя храма во имя Святой Троицы в поселке Староуткинском. В местах, где молодой человек проходил обучение или жил, о нем отзываются положительно. Любовь Бурухина, глава поселка, подчеркнула, что по Вильчинскому скорбит весь населенный пункт.
Дата похорон добровольца на данный момент неизвестна. С прощанием определятся тогда, когда тело свердловчанина привезут на родину.