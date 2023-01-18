Сын священника из Свердловской области спас раненого сослуживца и погиб на СВО

На южных рубежах Иван служил механиком и управлял танком вблизи Кременной. Во время одного из боев мужчина вынес из перестрелки раненого военнослужащего. В процессе эвакуации был ранен сам, из-за чего 3 недели провел в госпитале. Об этом изданию Е1 рассказала сестра Ивана Яна.